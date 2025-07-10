Bize Hayatını Anlat Düğününü Organize Edelim!
Her insanın hikayesi eşsiz; çocukluk anılarından kariyer adımlarına, gizli hayallerinden alışkanlıklarına kadar her detay senin benzersiz kimliğini oluşturuyor. Peki, bu mozaikten yola çıkarak kusursuz bir düğün tasarlasak nasıl olurdu? Aşağıdaki sorular sayesinde hayat tarzını, önceliklerini ve hayallerini çözüp tam sana göre bir düğün konsepti ortaya çıkarıyoruz. Sonuçta evlilik, kendini en iyi ifade ettiğin sahne olmalı!
Şimdi kendine dürüst ol, eğlenerek ilerle ve finalde hayran kalacağın düğün tablosunu keşfet!
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1. Bir pazar sabahı seni en çok mutlu eden şey nedir?
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2. Çocukken en sevdiğin oyun hangisiydi?
3. Bir hediye seçerken ana kriterin?
4. Stresli bir günün ilacı senin için…
5. Bir restoranda menüye bakarken ilk gözün nereye kayar?
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6. Tatil planlarken önceliğin…
7. Kendini en çok hangi cümle anlatır?
8. Hayat mottolarından biri…
9. En yoğun duygusal anında ilk yaptığın…
10. Bir dilek hakkın olsa…
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Zamansız Zarafet Düğünü
Festival Gibi Bir Düğün
Doğayla İç İçe Bir Düğün
Romantizm Düğünü
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