Hayatının Aşkı Hangi Döneminde Seni Bulacak?
Aşk bazıları için gençlik coşkusunda bir anda çarpan bir kalptir, kimileri içinse yıllar geçtikçe gelen olgun bir fısıltı… Kimi lise yıllarında aşkı bulur, kimi 30'larında gerçek sevgiyi tanır, kimisi de yıllar sonra en beklenmedik anda hayatının aşkına rastlar. Peki seni o derinden etkileyen, dünyanı alt üst eden aşk hayatının hangi döneminde yakaladı ya da yakalayacak?
Bu testte verdiğin cevaplara göre o dönemi birlikte buluyoruz!
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1. Aşka dair ilk hatırladığın güçlü his ne zaman yaşandı?
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2. Şu an aşka dair en büyük hayalin nedir?
3. Sevgilinde aradığın en belirgin özellik nedir?
4. İlk görüşte aşka inanır mısın?
5. Hayatında kaç kere gerçekten aşık olduğunu düşünüyorsun?
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6. Sana göre aşk bir...
7. İlişkide yaş farkı sence ne kadar önemli?
8. Aşık olduğunda hayatının geri kalan kısmı nasıl etkilenir?
9. En romantik zaman dilimi sence hangisi?
10. Aşk senin için daha çok...
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