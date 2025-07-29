Sen Hangi İlişki Tipine Uygunsun?
Aşk her kalpte farklı yaşanır. Kimimiz bağlılıkla yoğrulmuş bir ilişkinin içinde huzur buluruz, kimimiz özgürlüğümüze düşkün olduğumuz için mesafeli ama tutkulu ilişkileri tercih ederiz. Bazılarımız hayatın her anını paylaşmayı severken, kimileri ise duygularını gizleyerek aşkı içinde yaşar. Peki sen nasıl bir ilişki tipine en uygunsun? Bu testte verdiğin cevaplara göre senin aşk dili, ihtiyaçların ve ilişkilerdeki eğilimlerin detaylıca analiz edilecek.
Hazırsan başlayalım!
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1. Aşka dair en güçlü inancın hangisi?
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2. Sevgilinle en çok ne paylaşmak istersin?
3. Aşık olduğunda nasıl davranırsın?
4. Seni bir ilişkide en çok ne yorar?
5. Sevgilinin sana en çok ne hissettirmesini istersin?
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6. Ayrılık sonrası ruh halin nasıldır?
7. Sana göre aşk ne kadar fedakarlık ister?
8. Bir ilişkide olmazsa olmazın nedir?
9. Hoşlandığın kişi senden ilgiyi çekmeyi kestiğinde ne yaparsın?
10. Kıskançlık hakkında ne düşünüyorsun?
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Derin ve Bağlılık Temelli İlişkilere Uygunsun
Özgür ve Mesafeli İlişkilere Uygunsun
Tutkulu ve Yoğun İlişkilere Uygunsun
Arkadaşlık Temelli Sakin İlişkilere Uygunsun
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