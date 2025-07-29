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Sen Hangi İlişki Tipine Uygunsun?

Sen Hangi İlişki Tipine Uygunsun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
29.07.2025 - 13:01

Aşk her kalpte farklı yaşanır. Kimimiz bağlılıkla yoğrulmuş bir ilişkinin içinde huzur buluruz, kimimiz özgürlüğümüze düşkün olduğumuz için mesafeli ama tutkulu ilişkileri tercih ederiz. Bazılarımız hayatın her anını paylaşmayı severken, kimileri ise duygularını gizleyerek aşkı içinde yaşar. Peki sen nasıl bir ilişki tipine en uygunsun? Bu testte verdiğin cevaplara göre senin aşk dili, ihtiyaçların ve ilişkilerdeki eğilimlerin detaylıca analiz edilecek.

 Hazırsan başlayalım!

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1. Aşka dair en güçlü inancın hangisi?

2. Sevgilinle en çok ne paylaşmak istersin?

3. Aşık olduğunda nasıl davranırsın?

4. Seni bir ilişkide en çok ne yorar?

5. Sevgilinin sana en çok ne hissettirmesini istersin?

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6. Ayrılık sonrası ruh halin nasıldır?

7. Sana göre aşk ne kadar fedakarlık ister?

8. Bir ilişkide olmazsa olmazın nedir?

9. Hoşlandığın kişi senden ilgiyi çekmeyi kestiğinde ne yaparsın?

10. Kıskançlık hakkında ne düşünüyorsun?

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Derin ve Bağlılık Temelli İlişkilere Uygunsun

Senin için bir ilişkideki en önemli şey güven, istikrar ve duygusal bağlılık. Kolay kolay kalbini açmasan da bir kere sevdiğinde sonuna kadar yanında olursun. Sevdiğin kişinin sadece sevgilisi değil, sırdaşı, dostu ve hayat ortağı olmayı istersin. Yüzeysel ve geçici ilişkiler sana göre değil. Derinlik, samimiyet ve kalıcılık senin aşk dilini oluşturur. Bu yüzden flört oyunlarından, belirsiz duygulardan ve yarım kalmış ilişkilerden çabuk yorulursun. Gerçekten sevilmek ve aynı sevgiyi paylaşmak senin en büyük beklentin. Senin için ideal ilişki; birlikte büyümek, destek olmak ve her koşulda birbirine sırt dayamaktır. Partnerinle birlikte bir dünya kurmak ve bu dünyada birlikte nefes almak, senin hayalindeki aşkı anlatıyor.

Özgür ve Mesafeli İlişkilere Uygunsun

Senin doğanda bağımsızlık var. Aşka yabancı değilsin ama ilişkinin içinde kendini kaybetmekten hoşlanmazsın. Sana göre bir ilişki; iki kişinin kendi hayatlarından ödün vermeden, ortak noktada buluşarak kurduğu bir bağdır. Çok fazla ilgi, sürekli temas ya da birlikte geçirilen yoğun zamanlar seni yorabilir. Aşkı kendi özgür alanınla dengede tutmak istersin. Bu nedenle seni tanımayanlar seni mesafeli veya soğuk olarak görebilir. Ama aslında sen sadece duygularını dikkatle seçen, sınırlarına saygı gösterilmesini bekleyen birisin. Senin ideal ilişkin, bireyliğini koruyabildiğin ama aynı zamanda kalpten bağ kurabildiğin bir ilişki. Seni boğmayan ama güvende hissettiren biriyle olduğunda aşkın en güzel halini yaşayabilirsin.

Tutkulu ve Yoğun İlişkilere Uygunsun

Senin aşk anlayışın derin, doludizgin ve zaman zaman yıpratıcı olabilir. Sevdiğinde tüm benliğinle bağlanır, karşı tarafı da bu tutkuyla sarıp sarmalarsın. Duyguların yoğun yaşanması, inişli çıkışlı süreçler ve coşkulu bir bağ senin için oldukça çekici. Kıskançlık, özlem, çılgınlık ve drama bazen sana zarar verse de, aşkın böyle yaşandığında gerçek olduğuna inanırsın. Bu nedenle sıradan ilişkiler sana heyecan vermez. Karşındaki kişiden de aynı yoğunluğu, sahiplenmeyi ve tutkuyu beklersin. Senin ideal ilişkin; sabahına özlemle uyanılan, tartışmalı ama sonu hep sarılarak biten bir aşk hikayesidir. Duygularını bastırmak yerine yaşadıkça güçlenen ve seni gerçek anlamda canlı hissettiren bir ilişki, seni mutlu eder.

Arkadaşlık Temelli Sakin İlişkilere Uygunsun

Senin için bir ilişkide en önemli şey uyum ve huzur. Aşkın, en güzel haliyle dostlukla birleştiğinde sürdürülebilir olduğuna inanıyorsun. Sevgilinle konuşabilmek, gülmek, eğlenmek ve hayatın tadını çıkarmak senin ilişki anlayışını oluşturuyor. Sana göre romantizm; küçük anlarda, sıcak sohbetlerde, paylaşılan kahkahalarda gizlidir. Büyük kavgalar, inişli çıkışlı duygular sana göre değil. Sakinlik, güven ve birlikte kaliteli vakit geçirmek sana aşkı hissettirir. Senin ideal ilişkin, en yakın arkadaşınla olan romantik bir yolculuk gibi. Aşkın en huzurlu hali, yan yana sessizce otururken bile mutlu hissettiren bir bağ senin kalbini doldurur.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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