Hazırladığın Düğüne Göre Sen Kaç Yaşında Evleneceksin?
Evlenmek sadece iki kişinin hayatını birleştirmesi değil; aynı zamanda hayallerin, beklentilerin ve tarzın yansımasıdır. Senin düğün tercihlerine göre acaba kaç yaşında evleneceksin?
Haydi, düğününü planla ve ne zaman evleneceğini öğren!
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1. Düğün mekanını seçelim:
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2. Gelinlik seçimin nasıl olurdu?
3. Peki ya damatlık seçimin?
4. Düğün pastan nasıl olmalı?
5. Nikah şahitlerin kim olurdu?
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6. Düğün tarihi olarak ne zaman olsun isterdin?
7. Düğün fotoğraf çekimi nerede yapılsın?
8. Balayı planın nasıl?
9. Düğün hediyesi olarak ne düşünürsün?
10. Gelin/damat arabası nasıl olsun?
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24 Yaşında Evleniyorsun!
27 Yaşında Evleniyorsun!
32 Yaşında Evleniyorsun!
38 Yaşında Evleniyorsun!
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