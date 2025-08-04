Evinin İçini Tasarla Evliliğe Hazır Olup Olmadığını Söyleyelim!

Senin seçimlerin net, özgürlükçü ve oldukça bireysel. Evin bir kale gibi; kimseye ihtiyaç duymadan, kendi kurallarına göre yaşamak istediğin bir yer. Bu da evlilik gibi iki kişilik bir kurumdan şu an uzak olduğuna işaret ediyor. Belki de evlilik fikri sana baskı gibi geliyor. Kararlar senden yana olsun, hayatını tek başına kurmak istiyorsun. Bu senin yolun ve tamamen saygı duyulacak bir şey. Ancak bu testi çözüyorsan içinde az da olsa bir merak ya da sorgulama var demektir. İleride ne olur bilinmez ama şu an için kendi dünyanda gayet rahatsın. Evlilik için değil ama kendin için harika bir hayat kurduğun kesin!