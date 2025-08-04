Evinin İçini Tasarla Evliliğe Hazır Olup Olmadığını Söyleyelim!
Bir evi baştan sona dekore etmek, sadece estetik bir tercih değil; aslında senin kişilik yapının, hayattan beklentilerinin ve en önemlisi bir hayata “ortak” olmaya ne kadar hazır olduğunun sinyallerini verir. Bu testte sana evin her detayını soracağız: koltuk takımından duvar rengine, mutfak tarzından banyona kadar... Vereceğin cevaplara göre sana evliliğe ne kadar yakın (ya da uzak) olduğunu söyleyeceğiz.
Hadi şimdi ev dizaynını seç, evliliğe hazır olup olmadığını anlatalım!
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1. Hayalindeki salon takımını seç!
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2. Duvar rengin hangisi olurdu?
3. Mutfak takımını nasıl hayal ediyorsun?
4. Yatak odan nasıl olacak?
5. Banyon nasıl olsun?
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6. Halı tercihin?
7. Yemek masan nasıl?
8. Perde seçimin?
9. Duvar süslemeleri?
10. Balkon tasarımı?
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Tam Zamanı: Sen Evliliğe Hazırsın!
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