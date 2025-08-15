onedio
Yüzde Kaç Red Flag Yüzde Kaç Green Flagsin?

Yüzde Kaç Red Flag Yüzde Kaç Green Flagsin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
15.08.2025 - 16:01

İlişkilerde hepimizin hem “green flag” hem de “red flag” tarafları vardır. Bazen enerjimizle karşımızdakini yükseltir, bazen de farkında olmadan kendi küçük “tehlike sinyallerimizi” gösteririz. Peki senin oranların nasıl? Bu testte verdiğin cevaplara göre, ne kadar güven verici, ne kadar riskli bir partner olduğunun yüzdesini hesaplıyoruz. Hazırsan dürüstçe cevap ver, sonuçlar seni biraz güldürüp biraz da düşündürebilir!

1. Tartışma sırasında tepkin nasıl olur?

2. Partnerinin sosyal medyada aktif olması seni nasıl etkiler?

3. Planlar iptal olduğunda tepkin nedir?

4. İlk tanışmada nasıl bir izlenim bırakırsın?

5. Partnerinin geçmiş ilişkilerini konuşması seni rahatsız eder mi?

6. Kıskançlık seviyen nedir?

7. İlişkide beklentin nedir?

8. Tartışma sonrası barışma tarzın nasıl?

9. Partnerinle iletişim sıklığın nasıl olmalı?

10. Eski sevgilinle arkadaş kalır mısın?

%80-100 Green Flag

Senin yanında olan kişi kendini huzurlu, değerli ve güvende hissediyor. İlişkilerinde anlayışlı, empatik ve sabırlı davranıyorsun. Karşındaki kişiyi değiştirmeye ya da kısıtlamaya çalışmak yerine, olduğu gibi kabul etmeyi biliyorsun. Bu yüzden çoğu insan için bulunmaz bir partner profili çiziyorsun. Ancak bu yüksek “green flag” oranı bazen senin fazla fedakâr ve kendi sınırlarını ihmal eden biri olmana yol açabilir. Her ne kadar iyi niyetli olsan da, bazı insanlar bu tutumunu kötüye kullanabilir. Dengeyi korumak, kendi ihtiyaçlarını da önemsemek önemli. Kısacası, senin gibi biriyle birlikte olan şanslıdır. Ama unutma, sağlıklı ilişkiler iki taraflıdır; senin de karşı taraftan aynı özeni bekleme hakkın var.

%60 Green Flag – %40 Red Flag

Sen hem güven verici hem de ilişkide heyecan katan birisin. Partnerin sana güvenir, ama arada ufak tefek kıskançlık ya da kontrol isteğin olabilir. Bu da ilişkinin dinamik olmasına katkı sağlayabilir. İnsanlar seni hem sakin hem tutkulu biri olarak tanımlar. Bazen duyguların seni hızlı tepki vermeye itebilir, ama çoğunlukla toparlamayı biliyorsun. İletişim becerilerin ve uyum sağlama yeteneğin güçlü olduğu için krizleri kısa sürede aşabiliyorsun. Senin için ideal ilişki, hem özgürlük hem bağlılık arasında bir denge kurmak. Ufak tefek red flag’lerin seni daha çekici bile yapabilir; yeter ki bunlar büyüyüp ilişkini zedelemesin.

%40 Green Flag – %60 Red Flag

İlişkilerde yoğun duygular yaşıyorsun, bu da seni bazen kontrolcü ya da kıskanç birine dönüştürebiliyor. Aslında niyetin kötü değil, ama “kaybetme korkusu” seni böyle davranmaya itebiliyor. Partnerine karşı sevgin büyük olsa da, bazen bu sevgi baskı gibi hissedilebiliyor. İyi tarafın ise, fark ettiğinde hatalarını kabul edebilmen. Duygularını yönetmeyi öğrenirsen, ilişkilerinde daha fazla güven ortamı yaratabilirsin. Senin için kilit nokta, karşındaki insana alan tanımak ve kendi güvensizliklerini onun üzerine yüklememek. Bu dengeyi sağladığında green flag oranın hızla yükselecek.

%80-100 Red Flag

Seninle ilişki yaşayan biri kendini sık sık sorguluyor olabilir. Kontrol etme, kıskançlık, sert tepkiler ya da iletişim eksiklikleri ilişkinde baskın olabiliyor. Bu durum bazen seni “tehlikeli partner” kategorisine sokabilir. Ama bu tamamen değişmeyeceğin anlamına gelmiyor. Aslında sen de sevilmek, değer görmek ve güvende hissetmek istiyorsun. Sadece ifade biçimin bazen yanlış anlaşılabiliyor. Eğer biraz daha empati geliştirir, karşı tarafa alan tanır ve tepkilerini yumuşatırsan, red flag oranını ciddi şekilde düşürebilirsin. İlişkiler karşılıklı güven ve saygı üzerine kurulmalı; senin de içinde kocaman bir green flag potansiyeli var.

