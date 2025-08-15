Yüzde Kaç Red Flag Yüzde Kaç Green Flagsin?
İlişkilerde hepimizin hem “green flag” hem de “red flag” tarafları vardır. Bazen enerjimizle karşımızdakini yükseltir, bazen de farkında olmadan kendi küçük “tehlike sinyallerimizi” gösteririz. Peki senin oranların nasıl? Bu testte verdiğin cevaplara göre, ne kadar güven verici, ne kadar riskli bir partner olduğunun yüzdesini hesaplıyoruz. Hazırsan dürüstçe cevap ver, sonuçlar seni biraz güldürüp biraz da düşündürebilir!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Tartışma sırasında tepkin nasıl olur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Partnerinin sosyal medyada aktif olması seni nasıl etkiler?
3. Planlar iptal olduğunda tepkin nedir?
4. İlk tanışmada nasıl bir izlenim bırakırsın?
5. Partnerinin geçmiş ilişkilerini konuşması seni rahatsız eder mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kıskançlık seviyen nedir?
7. İlişkide beklentin nedir?
8. Tartışma sonrası barışma tarzın nasıl?
9. Partnerinle iletişim sıklığın nasıl olmalı?
10. Eski sevgilinle arkadaş kalır mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
%80-100 Green Flag
%60 Green Flag – %40 Red Flag
%40 Green Flag – %60 Red Flag
%80-100 Red Flag
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın