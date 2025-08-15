Yüzde Kaç Red Flag Yüzde Kaç Green Flagsin?

Senin yanında olan kişi kendini huzurlu, değerli ve güvende hissediyor. İlişkilerinde anlayışlı, empatik ve sabırlı davranıyorsun. Karşındaki kişiyi değiştirmeye ya da kısıtlamaya çalışmak yerine, olduğu gibi kabul etmeyi biliyorsun. Bu yüzden çoğu insan için bulunmaz bir partner profili çiziyorsun. Ancak bu yüksek “green flag” oranı bazen senin fazla fedakâr ve kendi sınırlarını ihmal eden biri olmana yol açabilir. Her ne kadar iyi niyetli olsan da, bazı insanlar bu tutumunu kötüye kullanabilir. Dengeyi korumak, kendi ihtiyaçlarını da önemsemek önemli. Kısacası, senin gibi biriyle birlikte olan şanslıdır. Ama unutma, sağlıklı ilişkiler iki taraflıdır; senin de karşı taraftan aynı özeni bekleme hakkın var.