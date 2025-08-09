Burcuna Göre Aynı Anda Kaç Flört Yapabilirsin?

Aslan burcu ilgi odağı olmayı sever. Karizmatik ve etkileyici tavırları sayesinde flört etmek onun için oldukça doğal bir süreçtir. Aynı anda birden fazla kişiyle ilgilenebilir ve bu ilgiyi yönetmeyi de iyi bilir. Ancak bu durum onun yüzeysel olduğu anlamına gelmez. Her flörtüne kendini özel hissettirmeyi başarır, ama o da en az o kadar özel hissetmek ister. İlgisini kaybeden Aslan, çok hızlı soğur. Bu yüzden flört sayısı fazla olsa da, kalbini gerçekten etkileyen biri yoksa hepsi bir anda buhar olabilir. Gösterişli ama seçici bir aşıktır.