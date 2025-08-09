Burcuna Göre Aynı Anda Kaç Flört Yapabilirsin?
Flörtleşmek bazılarımız için heyecanın ta kendisiyken, kimilerimiz için sadakatten şaşmamak bir karakter meselesidir. Peki burcun bu konuda ne söylüyor? Aynı anda kaç kişiyle gönül eğlendirebilirsin, ya da sen sadece bir kişiye mi odaklanırsın? Bu testte burcunu seç, astrolojinin rehberliğinde senin flört kapasiteni öğren!
Burcunu seç:
Aynı Anda 2 Flört, Ama Kalbin Tek Kişide
1 Flörtle Sonsuza Dek Gidilir
3-5 Flört Aynı Anda? Neden Olmasın?
Bir Kişiye Bile Kolay Kolay Flört Edemez
4 Flört Birden Olsa Yine İlgisi Yetmez
Flört Ederken Aşırı Seçici: Maksimum 1!
Sosyal Kelebek: Aynı Anda 3 Flört Olabilir
Gizli Gizli 2 Flörtle Yürüyebilir
5 Flört? Belki 6 Bile Olur!
Disiplinli ve Kararlı: Tek Flört, Net İlişki
2-3 Flört? Zihinsel Bağ Varsa Neden Olmasın?
Kalbinde Tek Kişiye Yer Var
