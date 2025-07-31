İlişkilerinde En Büyük Sorunun Ne?
Herkesin aşkta parlayan yanları olduğu gibi, gölgeye sakladığı bazı zayıflıkları da vardır. Aşk seni büyüleyebilir ama bazen o büyünün içinde kaybolmak, karşındakini ya da kendini yıpratmak da mümkün. Kimimiz fazla kıskancız, kimimiz fazlasıyla suskun... Peki senin aşkta en kötü yanın ne? Bir ilişkiyi sürdürmeye çalışırken acaba en çok nerede takılıyorsun? Bu testteki sorular seni içten içe yüzleşmekten kaçtığın taraflarla buluşturacak.
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1. Bir tartışma sırasında nasıl davranırsın?
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2. Kıskançlık senin için ne ifade ediyor?
3. Eski sevgilini gördüğünde içinden ne geçer?
4. Aşkta sınır çizmek sana nasıl gelir?
5. İlişkide seni en çok ne yıpratır?
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6. Partnerin seni aramadığında ne hissedersin?
7. İlişkide en çok neye ihtiyaç duyarsın?
8. Toksik bir ilişki yaşadığını nasıl fark edersin?
9. Bir ayrılıktan sonra ilk ne yaparsın?
10. Sevdiğini ne sıklıkla belli edersin?
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Her Şeyi Yönetme İsteğinle İlişkiyi Boğuyorsun
Hislerinle Oynayarak Karşı Tarafı Yıpratıyorsun
Aşkı Bırakamıyor, Sürekli Dönüp Dolaşıyorsun
Duygularını Paylaşmamak İlişkiyi Sessizce Bitiriyor
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