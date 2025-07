İlişkilerinde En Büyük Sorunun Ne?

Senin en kötü yönün, ilişkide fazlaca kontrolcü olman. Partnerinin ne yaptığı, kiminle görüştüğü, ne zaman nerede olduğu gibi detaylar senin için huzur kaynağı değil, stres sebebi oluyor. Her şeyi bilmek ve yönetmek istemen, karşı tarafa güvenmediğini gösteriyor olabilir. Bu kontrol isteği aslında derinlerde bir yerde kaybetme korkusundan besleniyor. Ama bilmelisin ki gerçek bağlar güvenle inşa edilir, kontrolle değil. Partnerin bir noktada özgürlük ihtiyacı duyduğunda, senin bu baskıcı tutumun aranıza görünmez duvarlar örebilir. Kendini korumak için kontrol etmeye çalışıyorsun ama bu yaklaşım ilişkini zayıflatıyor. Unutma, gerçek sevgi, karşı tarafa özgürlük verebilme cesaretidir. Her an her şeyi kontrol etmek yerine biraz akışa bırakmayı öğrenmelisin.