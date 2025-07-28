Sen Kaç Yaşında Çocuk Sahibi Olmalısın?

Çocuk sahibi olmak herkes için farklı bir yolculuk. Kimisi erken yaşlarda bu sorumluluğu üstlenmek isterken, kimisi önce kariyerine, içsel yolculuğuna veya hayallerine odaklanmayı tercih eder. Bu kararı sadece takvim yaşı değil, kişilik yapın ve günlük alışkanlıkların da şekillendirir. Bu testte sana dair detaylarla dolu 10 soru üzerinden, bu hayattaki ebeveynlik zamanlamanı analiz edeceğiz.

Hazırsan sorulara geçelim! Belki de bu test, içindeki o “şimdi mi, sonra mı?” sorusuna cevap verecek ilk adım olur.