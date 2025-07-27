Burcuna Göre Sen Sevgilinden Neden Ayrılırsın?
Ayrılık kararı kolay alınmaz. Bazı insanlar sabır taşına döner, bazıları ilk sinyalde ipleri koparır. Kimimiz sadakat, kimimiz özgürlük isteriz. Ancak bu kırılma noktalarının çoğu zaman yıldızlarda yazılı olduğunu biliyor muydun? İşte tam bu noktada burcun devreye giriyor. Burcunun temsil ettiği duygusal yapın, hayattan beklentilerin ve ilişki dinamiklerin, seni en çok neyin rahatsız ettiğini ve hangi durumda kopma noktasına geldiğini ortaya koyuyor. Bu testte sadece burcunu seçerek, hangi durumlarda ilişkiyi sonlandırma ihtimalinin yüksek olduğunu öğreneceksin.
Hazırsan burcunu seç, biz de sana ilişkinin neden bitmeye mahkum olduğunu anlatalım!
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Burcunu seç:
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Sabrın Sınırını Zorlarsa Giderim!
Güven Sarsıldıysa Her Şey Biter
Zihnim Sıkılırsa Kalbim de Gider
Kendimi Sevilmiyormuş Gibi Hissediyorsam Giderim
Değer Görmediğimi Hissediyorsam Kalmam
Sürekli Eleştiriye Maruz Kalırsam Koparım
Dengem Bozulursa Gitmek Zorunda Kalırım
Sadakat Kırılırsa Ruhum da Kopar
Özgürlüğüm Kısıtlandığında Biterim
Gelecek Görmüyorsam Kalmanın Anlamı Yok
Ruhsal Bağ Kuramıyorsam Uzaklaşırım
Kalbime Değmeyenle Kalamam
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