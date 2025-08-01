Beğendiğin Erkek Tipine Göre Evlenme Teklifi Alacağın Yüzük!
Kimden evlenme teklifi alacağın kadar, nasıl bir yüzükle alacağın da önemli! Erkek zevkin, aslında romantik hayallerinin ve estetik anlayışının gizli bir haritası. Bu testte birbirinden zıt erkek tiplerinden hangisini tercih ettiğine göre sana özel, hayalindeki evlenme teklifinde parmağını süsleyecek yüzüğü söylüyoruz! Işıltılı mı olacak, sade ama zarif mi? Yoksa vintage ve özgün bir tasarım mı? Ünlü erkeklerden yola çıkarak kalbindeki stile ulaşıyoruz.
Hazırsan başla, tercihlerine göre hangi yüzüğe “Evet!” diyeceğini öğren!
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1. Hangi erkek tipi sana daha çekici geliyor?
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2. Hangisiyle akşam yemeği yemek isterdin?
3. Sana "tatlılık" deyince hangisi geliyor?
4. Hangisiyle uzun bir kahve sohbetine çıkmak isterdin?
5. "Şiir okusa sabaha kadar dinlerim" dediğin adam?
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6. Hangisinin yüzü daha çekici?
7. Hangisinin gençliği daha yakışıklı?
8. Hangisiyle partner olarak bir dizide olmak isterdin?
Sanatsal Ruhlu Erkekleri Seviyorsun!
Karizmatik Erkekleri Seviyorsun!
Tatlı ve Sakin Erkeklerden Hoşlanıyorsun!
Asi ve Kural Tanımaz Erkeklerden Hoşlanıyorsun!
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