Sen Hangi Dizi Karakteriyle Düşman Olurdun?
Dizilerde bazı karakterler vardır ki, onları bir izleyen sever bir izleyen nefret eder. Peki sen, hangi dizi karakteriyle asla anlaşamaz, adeta kanlı bıçaklı olurdun? Bu testte vereceğin cevaplara göre seninle asla yıldızı barışmayacak bir dizi karakterini açıklıyoruz.
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1. Bir arkadaş grubunda seni en çok ne sinirlendirir?
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2. İnsanlara kolay güvenir misin?
3. Hangi kelime seni daha iyi tanımlar?
4. Sinirlendiğinde nasıl tepki verirsin?
5. Birinin hatasını fark ettiğinde...
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6. Birinin sana yalan söylediğini anladığında ne yaparsın?
7. En sinir bozucu insan tipi sence?
8. Hangisi senin için daha önemli?
9. Dizi izlerken seni en çok ne sinirlendirir?
10. Birine küstüğünde...
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Ender Argun
Joe Goldberg
Yamaç Koçovalı
Rachel Berry
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