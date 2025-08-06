Sen hayatında denge, huzur ve belirgin sınırlar arayan birisin. Oysa Yamaç gibi karakterler her zaman sınırları zorlar, tehlikenin peşinden gider. Onun kaotik yaşamı, sürekli bir kurtarma, koruma ve hesaplaşma içinde olması seni fazlasıyla yorar ve huzurunu bozar. Çünkü sen, içini parçalayan çatışmalardan değil, sakin bir yaşamdan yanasın. Yamaç, sevdiklerini korumak adına bile olsa şiddeti, suçu ya da yalanı seçebilir. Senin içinse ne amaç olursa olsun etik dışı yollar kabul edilemez. Bu temel görüş farkı, aranızda büyük bir duvar örerdi. Sen onun dünyasında nefes alamaz, her geçen gün daha da uzaklaşmak isterdin. O ise senin sakinliğini yanlış anlar, mücadele etmeyen biri sanabilirdi. Bu yanlış anlaşılmalar ikinizi de gerer ve sonunda sizi birbirinizin karşısına koyardı.