Ex'in Senin Hakkında Ne Düşünüyor?

Ex’in seni düşündüğünde ne herhangi bir kırgınlık ne de yoğun bir özlem duyuyor. Her şeyi olması gerektiği gibi kabul etmiş durumda. İlişkinizden çok şey öğrenmiş ve seninle geçirdiği zamanı “iyi ki” diyerek hatırlıyor. Ama aynı zamanda her şeyin yerinde ve zamanında bittiğinin de oldukça farkında. Senin enerjin, karakterin ve verdiğin emekler zihninde oldukça pozitif bir şekilde yer etmiş. Konuya realistik yaklaşıyor ve sizin yol ayrımınıza olgun bir şekilde bakıyor. Bazen hafif bir nostalji yaşasa da bu, geri dönüş istemek gibi değil; tamamen “güzel günlerdi” tadında bir anma sadece. Şu anda senin hakkında düşündüğü şey, hayatına kendi doğrularınla devam ettiğin ve kendini geliştirdiğin yönünde. Seni tanımış olmaktan memnun ve huzurlu. Olması gereken buydu ve sen onun için hep güzel bir hatıra olarak kalacaksın.