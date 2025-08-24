Ex'in Senin Hakkında Ne Düşünüyor?
Bazen ayrılıklar biter ama akıllardaki düşünceler kolay kolay silinmez. Her ne kadar yollarınız ayrılmış olsa da, “Acaba ex’im şu an benimle ilgili ne düşünüyor?” sorusu zaman zaman zihnini kurcalıyor olabilir. Bu Onedio testi, eski sevgilinin aklındaki yerini belirlemek için eğlenceli ve bir o kadar da dürüst bir yol sunuyor. Verdiğin cevaplara göre, ex’inin sana karşı olan bakış açısını uzun uzun açıklıyoruz.
Hazırsan dürüstçe cevap ver ve öğren!
1. Ayrılık kararı ilk kimin ağzından çıktı?
2. Ayrıldıktan sonra konuşmaya devam ettiniz mi?
3. Birbirinizi sosyal medyadan takip ediyor musunuz?
4. Ayrılık sonrası seni en çok zorlayan ne oldu?
5. Ex’in bir anda seni arasa ne yaparsın?
6. Ayrılık sonrası uzun süre kafanda kurduğun şey neydi?
7. O sence seni neden sevmişti?
8. Eski fotoğraflarınıza denk gelince...
9. Ayrıldıktan sonra kendini nasıl ifade ettin?
10. Onun yeni sevgilisi olduğunu öğrensen ne hissedersin?
Ex'in Aklında Hala Sen Varsın
Bitti Ama Saygıyla Anıyor
Sessizce Keşke Diyor
Çoktan Bitirdi ve Kendi Yoluna Baktı
