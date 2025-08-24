onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
Ex'in Senin Hakkında Ne Düşünüyor?

Ex'in Senin Hakkında Ne Düşünüyor?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
24.08.2025 - 12:01

Bazen ayrılıklar biter ama akıllardaki düşünceler kolay kolay silinmez. Her ne kadar yollarınız ayrılmış olsa da, “Acaba ex’im şu an benimle ilgili ne düşünüyor?” sorusu zaman zaman zihnini kurcalıyor olabilir. Bu Onedio testi, eski sevgilinin aklındaki yerini belirlemek için eğlenceli ve bir o kadar da dürüst bir yol sunuyor. Verdiğin cevaplara göre, ex’inin sana karşı olan bakış açısını uzun uzun açıklıyoruz. 

Hazırsan dürüstçe cevap ver ve öğren!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Ayrılık kararı ilk kimin ağzından çıktı?

2. Ayrıldıktan sonra konuşmaya devam ettiniz mi?

3. Birbirinizi sosyal medyadan takip ediyor musunuz?

4. Ayrılık sonrası seni en çok zorlayan ne oldu?

4. Ayrılık sonrası seni en çok zorlayan ne oldu?

5. Ex’in bir anda seni arasa ne yaparsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Ayrılık sonrası uzun süre kafanda kurduğun şey neydi?

7. O sence seni neden sevmişti?

8. Eski fotoğraflarınıza denk gelince...

9. Ayrıldıktan sonra kendini nasıl ifade ettin?

10. Onun yeni sevgilisi olduğunu öğrensen ne hissedersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ex'in Aklında Hala Sen Varsın

İlişkinizin üzerinden zaman geçmiş olsa da, senin bıraktığın iz öyle kolay silinmemiş gibi görünüyor. Ex’in seni hatırladığında içinde tatlı bir sızı oluşuyor ve bazı pişmanlıkların hâlen varlığını koruyor. Seninle olan ilişkisinde birçok güzel anı biriktirmiş ve bu anıları kendi içinde hâlâ özel bir yere koyuyor. Onun gözünde sen samimi, içten ve özel bir kişisin. Ayrılık kararı ne kadar doğru görünse de “acaba tekrar denesek nasıl olurdu?” sorusu kafasının bir köşesinde dolanıyor. Senin değişimini gözlemlediğinde gurur da duyuyor. Çünkü sen, onun hayatında iz bırakan nadir kişilerden birisin. Yakın bir zamanda olmasa da, bazı gündelik hayat parçalarında seni hatırladığı anlar oluyor. Karşısına çıkan bir şarkı, bir mekân ya da ortak bir anı onu bir anda geçmişe götürüyor. O yüzden tam anlamıyla “kapatmış” diyemeyiz. Hâlâ bir yerlerde seninle ilgili sıcak bir düşünce taşıyor.

Bitti Ama Saygıyla Anıyor

Ex’in seni düşündüğünde ne herhangi bir kırgınlık ne de yoğun bir özlem duyuyor. Her şeyi olması gerektiği gibi kabul etmiş durumda. İlişkinizden çok şey öğrenmiş ve seninle geçirdiği zamanı “iyi ki” diyerek hatırlıyor. Ama aynı zamanda her şeyin yerinde ve zamanında bittiğinin de oldukça farkında. Senin enerjin, karakterin ve verdiğin emekler zihninde oldukça pozitif bir şekilde yer etmiş. Konuya realistik yaklaşıyor ve sizin yol ayrımınıza olgun bir şekilde bakıyor. Bazen hafif bir nostalji yaşasa da bu, geri dönüş istemek gibi değil; tamamen “güzel günlerdi” tadında bir anma sadece. Şu anda senin hakkında düşündüğü şey, hayatına kendi doğrularınla devam ettiğin ve kendini geliştirdiğin yönünde. Seni tanımış olmaktan memnun ve huzurlu. Olması gereken buydu ve sen onun için hep güzel bir hatıra olarak kalacaksın.

Sessizce Keşke Diyor

Dışarıdan güçlüyüm havası veriyor olsa da içten içe hâlâ seni düşündüğü zamanlar var. Ayrılığın ardından her şeyin tamamen bittiğini kabul etmeye çalışmış ama bazı günlerde “Keşke o gün bazı şeyleri farklı söyleseydim” diyerek kendi kendini sorguluyor. Sen hayatında ilerledikçe o bu değişimi uzaktan izliyor ve eksiklik duygusu yaşayabiliyor. Onun gözünde sen doğru zamanda tanımadığı ama doğru insan olduğun birisin. Aranızdaki bağın ne kadar değerli olduğunu geç fark etmiş olabilir. O yüzden tekrar iletişime geçmeye cesaret edemese bile, içten içe yeni bir sayfa açma ihtimalini düşünmüyor değil. Bazı şarkılar onu doğrudan sana götürüyor ve hafif bir iç çekmeyle yetiniyor. Belki de bazen instagram profilinde sessizce geziniyor… Yeniden bir araya gelmeniz imkânsız değil, ama bunun için artık senin de net bir şekilde ne istediğini bilmen gerekiyor.

Çoktan Bitirdi ve Kendi Yoluna Baktı

Ex’in senle ilgili sayfayı tamamen kapatmış gibi görünüyor. İlişkinizde yaşananları arkada bırakmayı başarmış ve kendine yeni yollar çizmiş. Seni düşündüğünde hayatında bir yerin olmuş olmasını inkâr etmiyor ama bu düşünceler artık sadece nötr ve duygusuz şekilde aklından geçiyor. Seninle ilgili büyük bir pişmanlık yaşamamış olabilir çünkü kendi içinde bu ilişkinin ona gerekenleri öğrettiğine inanıyor. Yine de şunu söylemek gerek ki sen bir dönemin önemli bir parçasıydın ama artık o dönem çoktan kapanmış. O yüzden yeni bir başlangıç için kapılarını açık bırakmıyor. Bunun kötü bir anlamı yok; aksine seninle ilgili hatırladıkları şeyler gayet saygı dolu. Sadece artık tamamen kendi hayatına odaklanmış durumda. Ex’in gözünden baktığımızda, sen onun hayat yolculuğunda anlamlı bir mola gibiydin… ama artık kendi yoluna çoktan devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın