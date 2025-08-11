onedio
Bu Ankette Herkes Kendi Sevgilisini Puanlıyor!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
11.08.2025 - 16:01

İlişkiler mükemmel değildir ama bazen doğruyu görmek için biraz dürüstlük gerekir! Bu anket sayesinde sevgilini A'dan Z'ye puanlayarak ilişkinizin dinamiklerine ayna tutacaksın. Güzellikten sadakate, kıskançlıktan anlayışa kadar her başlıkta puan ver!

1. Sevgilinin dış görünüşünü 1’den 5’e kaç puanla değerlendirirsin?

2. Kıskançlık düzeyine 1’den 5’e kaç puan verirsin?

3. Seni anlama ve dinleme becerisi kaç puan?

4. Sürpriz yapma, romantiklik düzeyi kaç puan?

5. Mizah anlayışı ve seni güldürme hali kaç puan?

6. Sözünde durma oranı kaç puan?

7. Tartışmalarda sakinliğini koruma becerisi kaç puan?

8. Kendi hatasını kabul etme oranı kaç puan?

9. Sana ne kadar güven veriyor?

10. Sana saygısı kaç puan?

11. İlişkiniz için çaba gösterme oranı kaç puan?

12. Sana olan sevgisi kaç puan?

