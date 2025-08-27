İlişkilerde Sen Daha Çok Dominant mısın İtaatkar mı?
İlişkilerde rol dağılımı çoğu zaman bilinçli ya da bilinçsiz şekilde şekillenir. Bazılarımız ilişkide dominant taraf olur, kararları yönlendirir ve ilişkiyi kontrol etmeye meyillidir. Bazılarımız ise daha itaatkar ve uyumlu bir tavır sergileyerek partnerini destekler. Senin bu konuda duruşun nasıl? İlişkilerde daha baskın mısın yoksa uyum sağlamak mı önceliğin? Bu testle ilişkilerdeki tavrını, eğilimlerini ve davranış biçimini keşfedeceksin.
Sorulara dürüstçe cevap ver ve ilişkilerde hangi rolde olduğunu öğren!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini seçerek başla!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Partnerinle bir konuda anlaşmazlık yaşadığında genellikle nasıl davranırsın?
3. İlişkide kararları genellikle kim verir?
4. Tartışma sırasında nasıl tepki verirsin?
5. İlişkide sevdiğin şey nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Partnerine karşı nasıl davranırsın?
7. İlişkide en çok hangi yönünü seviyorsun?
8. Hesabı genelde kim öder?
9. Partnerin seni eleştirdiğinde nasıl hissedersin?
10. İlişkinizin sağlıklı olması için neye dikkat edersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dominant
İtaatkar
Uyumlu olmayı seçiyorsun!
Duruma Göre Değişiyor!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın