İlişkilerde Sen Daha Çok Dominant mısın İtaatkar mı?

İlişkilerde Sen Daha Çok Dominant mısın İtaatkar mı?

27.08.2025 - 16:01

İlişkilerde rol dağılımı çoğu zaman bilinçli ya da bilinçsiz şekilde şekillenir. Bazılarımız ilişkide dominant taraf olur, kararları yönlendirir ve ilişkiyi kontrol etmeye meyillidir. Bazılarımız ise daha itaatkar ve uyumlu bir tavır sergileyerek partnerini destekler. Senin bu konuda duruşun nasıl? İlişkilerde daha baskın mısın yoksa uyum sağlamak mı önceliğin? Bu testle ilişkilerdeki tavrını, eğilimlerini ve davranış biçimini keşfedeceksin. 

Sorulara dürüstçe cevap ver ve ilişkilerde hangi rolde olduğunu öğren!

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Partnerinle bir konuda anlaşmazlık yaşadığında genellikle nasıl davranırsın?

3. İlişkide kararları genellikle kim verir?

4. Tartışma sırasında nasıl tepki verirsin?

5. İlişkide sevdiğin şey nedir?

6. Partnerine karşı nasıl davranırsın?

7. İlişkide en çok hangi yönünü seviyorsun?

8. Hesabı genelde kim öder?

9. Partnerin seni eleştirdiğinde nasıl hissedersin?

10. İlişkinizin sağlıklı olması için neye dikkat edersin?

Dominant

Sen ilişkilerde genellikle kontrolü elinde tutan, kararları yönlendiren ve kendi isteklerini net ifade eden bir yapıya sahipsin. Liderlik ruhun, ilişkideki dengeleri belirlemede etkin olur ve çoğunlukla inisiyatif senin elindedir. Bu tavrın, kararlı ve etkileyici bir partner olmanı sağlar. Ancak bazen fazla kontrolcü olman, karşı tarafın ihtiyaçlarını gözden kaçırmana neden olabilir. İlişkinin sağlıklı devamı için karşılıklı saygı ve empatiyi artırman önemlidir. Kontrollü yanını sevgiyle dengelediğinde, güçlü ve dengeli bir ilişki kurabilirsin. Unutma, ilişkide liderlik sadece karar almak değil; karşılıklı dinlemek, anlamak ve esneklik göstermekle de ilgilidir. Böylece hem sen hem de partnerin mutlu olur.

İtaatkar

Sen ilişkide daha çok uyum sağlayan, partnerinin ihtiyaçlarına öncelik veren ve destekleyici bir roldesin. Sabırlı ve fedakarsın; çoğu zaman onun isteklerini kendi arzularının önünde tutarsın. Bu tavrın, ilişkide güven ve huzur sağlamanda büyük rol oynar. Ancak bazen kendi sınırlarını belirlemekte zorlanabilir, isteklerini geri planda bırakabilirsin. Bu durum, zamanla içsel birikimlere ve mutsuzluğa yol açabilir. Kendi sesini duyurmayı öğrenmek, sağlıklı ve dengeli bir ilişki için şarttır. Senin sevgi dolu ve anlayışlı yapın, ilişkide büyük bir değer. Kendi ihtiyaçlarını da önemseyerek, hem partnerinle hem de kendinle daha barışık olabilirsin.

Uyumlu olmayı seçiyorsun!

İlişkide kararları birlikte alan, uyumlu ve anlayışlı bir yapıya sahipsin. Senin için ilişki; karşılıklı saygı, destek ve eşit paylaşımla ilerleyen bir yolculuk. Çatışmalarda uzlaşmayı, empatiyi ve dengeyi ön planda tutarsın. Bu tavrın, ilişkide huzur ve istikrar sağlar. Ancak bazen kendi isteklerini yeterince ön plana çıkaramayabilir, her iki tarafın da beklentilerini dengelemekte zorlanabilirsin. Açık iletişimle bu engelleri aşabilirsin. Senin bu dengeleyici tutumun, hem senin hem partnerinin mutluluğu için temel bir yapı taşıdır. İlişkinizde saygı ve sevgiyle büyüyen güçlü bağlar kurarsınız.

Duruma Göre Değişiyor!

İlişkide rolünü duruma göre değiştirir, bazen lider bazen destekçi olursun. Esnek ve uyumlu yapın, ilişkide çeşitli dinamiklere kolay adapte olmanı sağlar. Bu tavrın, zorluklar karşısında hızlı çözüm üretmene ve partnerinle güçlü bir bağ kurmana yardımcı olur.

Ancak bazen bu değişkenlik, kararsızlık ya da tutarsızlık olarak algılanabilir. Net duruşunu zaman zaman göstermek, ilişkiye güven kazandırır. Kendi sınırlarını ve beklentilerini açıkça ifade etmek sana ve ilişkinize güç katar. Senin uyum yeteneğin ve esnek yaklaşımın, ilişkide dengeyi sağlayan önemli bir özelliktir. Bu özelliğini doğru kullanarak, hem kendine hem partnerine en iyi ortamı sunabilirsin.

