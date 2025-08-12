Bize İlişkini Anlat Nerede Balayı Yapacağınızı Söyleyelim!
Aşkın sizin için ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Bazı ilişkiler huzurlu bir liman, bazıları ise fırtınalı bir okyanus gibi... Ama her biri, kendine özgü bir romantizme sahip. Bu testte bize ilişkinin ruhunu anlat, biz de sana balayını nerede yapman gerektiğini söyleyelim! Romantizm mi, macera mı, lüks mü, sadelik mi? Her cevabın bizi sana biraz daha yaklaştıracak.
Hazırsan başla!
1. Partnerinle en çok yaptığınız aktivite ne?
2. Kavga ettiğinizde hanginiz ilk adımı atar?
3. Partnerinle geçirdiğin zaman nasıl hissettiriyor?
4. Sence ilişkinizin en güçlü yönü ne?
5. Partnerinle plan yaparken hangisi daha baskın?
6. İlişkiniz bir film türü olsaydı ne olurdu?
7. En büyük ilişki hedefiniz ne?
8. Partnerinin sana aldığı en güzel hediye neydi?
9. İlişkinizin başlangıcı nasıldı?
10. İlişkinizin bir rengi olsa ne olurdu?
Maldivler
Kapadokya
Paris
Bali
