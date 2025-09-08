Evet/Hayır Testine Göre Dayanıklı Biri misin?
Herkesin hayatla başa çıkma şekli farklıdır. Kimimiz en zorlu günlerde bile dimdik ayakta kalır, kimimiz ise küçük bir sorunla bile kolayca yıpranabilir. Peki sen hangisisin? Samimi cevaplar ver, bakalım sen gerçekten ne kadar güçlüsün!
Haydi başlayalım!
1. Eğer bir hedef koyduysam, başarmak için elimden gelen her şeyi yaparım.
2. Aile sorunlarımın özel hayatıma etki etmesine asla izin vermem.
3. Çevremdeki insanlara karşılık beklemeden yardım ederim.
4. Hayatımda kontrol edemediğim durumlar hakkında endişelenmiyorum.
5. Ertelemeyi sevmiyorum, yapmam gereken işi zamanında yapıyorum.
6. Günlük hayatımda kurallar ve rutinler yok.
7. Geleceğim belirsiz görünüyor.
8. Karar alırken başkalarının da fikrini alırım.
9. Öngörülemeyen bir şey olduğunda çok sinirlenirim.
10. Kişisel sorunlarımı arkadaşlarım ve ailemle paylaşmam.
Dayanıklı Biri!
Dayanıksız Biri!
