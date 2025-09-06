Psikolojinin Altına Hangi Karanlık Özellik Yatıyor?
Hepimizin içinde biraz karanlık, biraz da gölge taraf vardır. Kimi zaman hırslarımız, kimi zaman inatçılığımız, kimi zaman da kontrol etme isteğimiz ön plana çıkar. Peki senin içindeki baskın karanlık özellik ne? Bu test ile, kişiliğinin en gizli köşesini keşfedecek ve kendini daha yakından tanıyacaksın.
Hazırsan başlayalım!
1. Hayatta en çok seni motive eden şey ne?
2. Bir işte başarısız olduğunda ilk tepkin ne olur?
3. İnsanları nasıl ikna edersin?
4. Arkadaş ortamında seni en çok sinirlendiren şey ne olur?
5. Büyük bir sırrı öğrendin, ne yaparsın?
6. Hedeflerine ulaşmak için göze alabileceğin şey?
7. İnsanların seni tanımlarken ilk söylediği şey ne olur?
8. Birini sevdiğinde nasıl davranırsın?
9. En korktuğun şey hangisi?
10. Para senin için ne ifade eder?
Makyavelizm
Narsizm
Psikopati
Mükemmeliyetçilik
Açgözlülük
