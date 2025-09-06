Psikolojinin Altına Hangi Karanlık Özellik Yatıyor?

Senin baskın karanlık özelliğin Mükemmeliyetçilik. Hayatta her şeyin düzenli, planlı ve kusursuz olmasını istiyorsun. Bu özellik seni çalışkan, disiplinli ve güvenilir biri yapıyor. İnsanlar sana sorumluluk verdiğinde gönül rahatlığıyla arkalarını dönebiliyor. Ama mükemmeliyetçilik, bazen seni hem kendine hem de çevrene karşı çok sert yapabilir. Hatalara tahammül edemediğin için ilişkilerde gerginlikler çıkabilir. Senin için en küçük hata bile koca bir krize dönüşebilir. Karanlık özelliğini dengelediğinde, sen hem üretken hem de ilham verici bir insan olabilirsin. Kusursuzluk arayışını, başkalarına baskı yapmak yerine kendi motivasyonunu artırmak için kullandığında başarıların seni zirveye taşır.