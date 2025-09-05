onedio
Senin Hayat Görüşün 5 Filozoftan Hangisine Benziyor?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
05.09.2025 - 12:02

Hayata bakış açımızı, seçimlerimizi ve davranışlarımızı etkileyen şey aslında düşünce biçimimizdir. Kimi için mutluluk en yüce amaçtır, kimi içinse erdemli olmak. Peki senin hayat görüşün hangi büyük filozofunkine daha çok benziyor? Bu testle senin yaşam felsefene en yakın filozof kim, öğrenmeye hazır mısın?

Haydi başlayalım!

1. Hayatta en önemli şey sence nedir?

2. Bir problemle karşılaştığında ilk yaklaşımın ne olur?

3. İnsanların doğası sence nasıldır?

4. Senin için ideal toplum nasıl olur?

5. Dostluk senin için nedir?

6. Bir karar alırken en çok neye dikkat edersin?

7. İnsanın en büyük amacı ne olmalı?

8. Bir hata yaptığında kendine nasıl davranırsın?

9. Mutluluğu nerede buluyorsun?

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi senin düşüncelerine uyuyor?

Epikür

Senin hayat görüşün Epikür’e benziyor! Sen, yaşamın en büyük amacının mutlu olmak ve keyif almak olduğuna inanıyorsun. Küçük şeylerden mutluluk buluyor, hayatı fazla karmaşıklaştırmamaya çalışıyorsun. Senin için dostluk, keyifli anlar ve huzur çok değerli. Epikür gibi sen de haz ve mutluluk arayışını küçümsemiyor, aksine hayatın merkezine koyuyorsun. Ancak senin mutluluk anlayışın sadece geçici hazlar değil; uzun vadede huzur ve dengeli yaşamdır. Bu yaklaşım seni çoğu insana göre daha pozitif, neşeli ve keyif odaklı biri yapıyor. İnsanlar senin yanında rahat hissediyor çünkü senin enerjin, çevreni de mutlu ediyor.

Aristoteles

Senin hayat görüşün Aristoteles’e benziyor! Sen, erdemli bir yaşamı en yüce amaç olarak görüyorsun. İnsan ilişkilerinde adalet, doğruluk ve güven senin için çok önemli. Yanlış yapsan bile vicdanın seni sorgulatıyor. Aristoteles gibi sen de her şeyin bir “orta yolu” olduğuna inanıyorsun. Ne aşırı hazcısın ne de aşırı mantıkçı. Dengeli bir hayat sürmek, toplumda adaletin yerleşmesi ve doğru olanı yapmak senin yaşam felsefen. Bu yaklaşım seni hem güvenilir hem de saygı duyulan biri yapıyor. İnsanlar senin dürüstlüğüne ve vicdanına güveniyor. Hayatında en çok erdem ve adalet öne çıkıyor.

Sokrates

Senin hayat görüşün Sokrates’e benziyor! Sen, hayatı anlamanın en iyi yolunun sorgulamak ve öğrenmek olduğuna inanıyorsun. Bilgiye, mantığa ve akla çok önem veriyorsun. Sokrates gibi sen de insanların düşüncelerini açığa çıkarmayı, tartışmayı ve gerçeği aramayı seviyorsun. Senin için hayatta en büyük tehlike cehalettir. Doğruyu bulmak için sürekli araştırır, sorular sorarsın. Bu yaklaşım seni meraklı, zeki ve bilge bir kişilik yapıyor. İnsanlar senden çok şey öğrenebilir çünkü sen düşünmeye, öğrenmeye ve sorgulamaya önem veriyorsun.

Makyavel

Senin hayat görüşün Makyavel’e benziyor! Sen, hayatta en önemli şeyin güç, özgürlük ve kontrol olduğunu düşünüyorsun. Romantizme değil, gerçeklere bakıyorsun. Makyavel gibi sen de bazen amaca giden yolda yöntemleri çok sorgulamazsın. Senin için güçsüz olmak bir seçenek değildir. Bu seni hem pratik hem de lider ruhlu biri yapıyor. İnsanlar seni kararlı, cesur ve karizmatik buluyor. Ancak bu yaklaşım bazen seni fazla çıkarcı ya da soğuk gösterebilir. Yine de sen biliyorsun ki, hayatta kazanmak isteyenin güçlü olması gerekir.

Lao Tzu

Senin hayat görüşün Lao Tzu’ya benziyor! Sen, doğayla uyum içinde sade bir yaşamı savunuyorsun. Hayatta her şeyin doğal bir akışı olduğuna inanıyor, zorlamadan yaşamayı tercih ediyorsun. Lao Tzu gibi sen de huzuru, dinginliği ve akışı önemsiyorsun. Sadelik senin için mutluluk kaynağı. İnsanlarla uyumlu ilişkiler kurmayı seviyor, çatışmadan uzak duruyorsun. Bu yaklaşım seni barışçıl, huzurlu ve bilge bir kişilik yapıyor. Çevrendekiler senin yanında dinginlik buluyor. Senin için hayat, doğayla uyum içinde, sade ama anlamlı yaşamak demek.

