Senin Hayat Görüşün 5 Filozoftan Hangisine Benziyor?

Senin hayat görüşün Aristoteles’e benziyor! Sen, erdemli bir yaşamı en yüce amaç olarak görüyorsun. İnsan ilişkilerinde adalet, doğruluk ve güven senin için çok önemli. Yanlış yapsan bile vicdanın seni sorgulatıyor. Aristoteles gibi sen de her şeyin bir “orta yolu” olduğuna inanıyorsun. Ne aşırı hazcısın ne de aşırı mantıkçı. Dengeli bir hayat sürmek, toplumda adaletin yerleşmesi ve doğru olanı yapmak senin yaşam felsefen. Bu yaklaşım seni hem güvenilir hem de saygı duyulan biri yapıyor. İnsanlar senin dürüstlüğüne ve vicdanına güveniyor. Hayatında en çok erdem ve adalet öne çıkıyor.