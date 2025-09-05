Senin Hayat Görüşün 5 Filozoftan Hangisine Benziyor?
Hayata bakış açımızı, seçimlerimizi ve davranışlarımızı etkileyen şey aslında düşünce biçimimizdir. Kimi için mutluluk en yüce amaçtır, kimi içinse erdemli olmak. Peki senin hayat görüşün hangi büyük filozofunkine daha çok benziyor? Bu testle senin yaşam felsefene en yakın filozof kim, öğrenmeye hazır mısın?
Haydi başlayalım!
1. Hayatta en önemli şey sence nedir?
2. Bir problemle karşılaştığında ilk yaklaşımın ne olur?
3. İnsanların doğası sence nasıldır?
4. Senin için ideal toplum nasıl olur?
5. Dostluk senin için nedir?
6. Bir karar alırken en çok neye dikkat edersin?
7. İnsanın en büyük amacı ne olmalı?
8. Bir hata yaptığında kendine nasıl davranırsın?
9. Mutluluğu nerede buluyorsun?
10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi senin düşüncelerine uyuyor?
Epikür
Aristoteles
Sokrates
Makyavel
Lao Tzu
