Makyavelist (Hilekar) Biri misin?

Senin için başarıya giden yolda çoğu şey mubah görünüyor. İnsan ilişkilerini satranç tahtası gibi değerlendiriyor, karşı tarafın hamlelerini öngörmeye çalışıyorsun. Manipülasyon ve stratejik düşünce senin doğal bir parçan. İnsanlar seni bazen soğuk ya da hesapçı bulabilir. Çevrendekilere güven konusunda mesafelisin. Daha çok kendi çıkarlarını korumaya odaklısın ve bu bazen uzun vadeli dostluklarda sorun çıkarabilir. Ancak zekân ve hızlı düşünme kabiliyetin seni öne çıkarıyor. Eğer bu yönünü daha bilinçli ve dengeli kullanırsan, iş hayatında çok başarılı olabilir, insan ilişkilerinde güç dengesini elinde tutabilirsin. Ama samimiyetin de bir güç olduğunu unutmamalısın.