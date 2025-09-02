Makyavelist (Hilekar) Biri misin?
Hayatta başarıya ulaşmak için her yol mubah mıdır, yoksa sen dürüstlükten asla ödün vermez misin? Makyavelizm, insan ilişkilerinde çıkarcılığı, manipülasyonu ve stratejik düşünmeyi öne çıkaran bir kişilik eğilimi. Peki senin içinde ne kadar 'hilekar' bir taraf var? Bu test ile kendini daha yakından tanıyabilir, ilişkilerindeki tavırlarının ne kadar stratejik, ne kadar samimi olduğunu keşfedebilirsin.
Hazırsan başla!
1. Başarıya ulaşmak için başkalarının duygularını kullanmak hakkında ne düşünüyorsun?
2. Bir iş arkadaşın senin başarını sahiplenirse ne yaparsın?
3. İstediğin bir şeyi elde etmek için yalan söylemek?
4. İnsanların seni zeki ve güçlü görmesini ister misin?
5. Arkadaş çevrende sorun olduğunda genelde nasıl davranırsın?
6. İnsanlar seni kolay güvenilir biri olarak tanımlar mı?
7. Kaybetmektense hile yapmayı tercih eder misin?
8. İnsanlarla ilişkinde çıkarlarını ön plana koyar mısın?
9. Sence güçlü olmak için sevilen biri mi yoksa korkulan biri mi olmak gerekir?
10. İnsanların senin hakkındaki düşüncelerini önemser misin?
%80-100 Makyavelist
%50-79 Makyavelist
Saf Ama Tedbirl
%0 Makyavelist
