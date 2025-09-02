onedio
Makyavelist (Hilekar) Biri misin?

Tuğba Karakoç
02.09.2025 - 16:01

Hayatta başarıya ulaşmak için her yol mubah mıdır, yoksa sen dürüstlükten asla ödün vermez misin? Makyavelizm, insan ilişkilerinde çıkarcılığı, manipülasyonu ve stratejik düşünmeyi öne çıkaran bir kişilik eğilimi. Peki senin içinde ne kadar 'hilekar' bir taraf var? Bu test ile kendini daha yakından tanıyabilir, ilişkilerindeki tavırlarının ne kadar stratejik, ne kadar samimi olduğunu keşfedebilirsin.

Hazırsan başla!

1. Başarıya ulaşmak için başkalarının duygularını kullanmak hakkında ne düşünüyorsun?

2. Bir iş arkadaşın senin başarını sahiplenirse ne yaparsın?

3. İstediğin bir şeyi elde etmek için yalan söylemek?

4. İnsanların seni zeki ve güçlü görmesini ister misin?

5. Arkadaş çevrende sorun olduğunda genelde nasıl davranırsın?

6. İnsanlar seni kolay güvenilir biri olarak tanımlar mı?

7. Kaybetmektense hile yapmayı tercih eder misin?

8. İnsanlarla ilişkinde çıkarlarını ön plana koyar mısın?

9. Sence güçlü olmak için sevilen biri mi yoksa korkulan biri mi olmak gerekir?

10. İnsanların senin hakkındaki düşüncelerini önemser misin?

%80-100 Makyavelist

Senin için başarıya giden yolda çoğu şey mubah görünüyor. İnsan ilişkilerini satranç tahtası gibi değerlendiriyor, karşı tarafın hamlelerini öngörmeye çalışıyorsun. Manipülasyon ve stratejik düşünce senin doğal bir parçan. İnsanlar seni bazen soğuk ya da hesapçı bulabilir. Çevrendekilere güven konusunda mesafelisin. Daha çok kendi çıkarlarını korumaya odaklısın ve bu bazen uzun vadeli dostluklarda sorun çıkarabilir. Ancak zekân ve hızlı düşünme kabiliyetin seni öne çıkarıyor. Eğer bu yönünü daha bilinçli ve dengeli kullanırsan, iş hayatında çok başarılı olabilir, insan ilişkilerinde güç dengesini elinde tutabilirsin. Ama samimiyetin de bir güç olduğunu unutmamalısın.

%50-79 Makyavelist

Senin için çıkar önemli ama tamamen belirleyici değil. Bazen stratejik davranıyor, bazen de samimiyetini öne çıkarıyorsun. İnsan ilişkilerinde manipülasyon yapmayı reddetmiyorsun ama bunu ölçülü şekilde kullanıyorsun. Bu yaklaşım sana hem kurnazlık hem de güvenilirlik kazandırabiliyor. İnsanlar seni hem akıllı hem de makul bulabilir. Ancak çok fazla denge oyunu oynarsan, bazıları seni tutarsız görebilir. Uzun vadede bu esnek tavır sana avantaj sağlayabilir. Ama kendi çıkarlarını korurken, başkalarının da sana güvenmesini sağlayacak çizgiyi aşmamaya dikkat etmelisin.

Saf Ama Tedbirl

Genel olarak dürüst ve samimi birisin ama zaman zaman küçük oyunlara başvurduğun oluyor. Çoğunlukla insan ilişkilerinde iyi niyetli davranıyor, çıkarı değil samimiyeti ön planda tutuyorsun. Buna rağmen, gerektiğinde kendini savunmak için stratejik tavırlar alabiliyorsun. Yani tamamen saf biri değilsin; içindeki makyavelist taraf küçük ama varlığını koruyor. Bu da seni tamamen savunmasız olmaktan kurtarıyor. Çevrendeki insanlar seni genelde güvenilir bulur. Ancak çok saf kalırsan, bazı kişiler bunu kullanabilir. Zaman zaman kurnazlığını devreye sokman faydalı olacaktır.

%0 Makyavelist

Senin için doğruluk ve samimiyet her şeyden önemli. Çıkarını düşünmekten çok değerlerini önemsiyorsun. İnsanlara karşı açık ve net davranıyor, manipülasyonu gereksiz buluyorsun. Bu yaklaşım sana uzun vadeli dostluklar, güvenilir bir karakter ve iç huzur kazandırıyor. İnsanlar seni olduğu gibi seviyor çünkü oyunlar oynamıyorsun. Ancak bu samimiyet bazen seni savunmasız bırakabilir. Hayatta başarılı olmanın her zaman hileye bağlı olmadığını biliyorsun. Yine de stratejik düşünmeyi öğrenirsen, samimiyetini koruyarak çok daha dengeli bir noktaya gelebilirsin.

