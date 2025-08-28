onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Senin Eksikliğini Hissettiğin Şey Ne?

Senin Eksikliğini Hissettiğin Şey Ne?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
28.08.2025 - 16:01

Hayatın akışı içinde çoğu zaman her şey yolundaymış gibi görünür ama içimizde hep bir şeylerin eksik kaldığını hissederiz. Bu eksiklik bazen sevgi, bazen güven, bazen motivasyon, bazen de huzur olabilir. Peki senin hayatında hangi duygu ya da ihtiyaç daha çok kendini hissettiriyor? Verdiğin cevaplarla içindeki boşluğu biraz daha yakından tanıyacak ve belki de nereden başlaman gerektiğini öğreneceksin. 

Hazırsan başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Yaşını seçer misin?

2. Günün sonunda kendini nasıl hissediyorsun?

3. Hayatta seni en çok zorlayan şey ne?

4. Şu an bir dilek hakkın olsa ne dilerdin?

5. Çevrendeki insanlar seni nasıl tanımlar?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sabah uyandığında aklına gelen ilk şey nedir?

7. Bir arkadaşından beklentin nedir?

8. Hayalini kurduğun yaşam tarzı hangisi?

9. Zorlandığında ne yaparsın?

10. Kendini nasıl motive edersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgi Eksikliği

Senin hayatında en çok hissettiğin eksiklik, sevgi. Çoğu zaman çevrende insan olsa da kalbinin bir köşesi boş kalıyor gibi. Daha çok anlaşılmaya, değer görmeye ve içten bir bağ kurmaya ihtiyacın var. İnsanlardan gelen küçük ilgiler bile seni mutlu etmeye yetiyor ama aslında kalıcı bir sevgi arayışındasın. Bu eksiklik bazen seni yorsa da aynı zamanda seni çok hassas ve empatik bir insan yapıyor. Başkalarının hislerine kolayca dokunabiliyorsun çünkü sen de en çok bunun açlığını hissediyorsun. Hayatında gerçek bir bağ kurduğunda ise tüm enerjinle karşı tarafa sarılıyor, sevgini göstermekten çekinmiyorsun. Senin eksik olan parçan, içten, karşılıksız bir sevgi. Bunu bulduğunda hayatının daha anlamlı ve tamamlanmış olacağını hissedeceksin. Kendine de aynı sevgiyi gösterebilirsen bu boşluğu biraz olsun doldurabilirsin.

Güven Eksikliği

Senin hayatında en çok hissettiğin eksiklik, güven. Hem kendine duyduğun güven hem de çevrendekilere karşı kurduğun güven zaman zaman sende eksik kalıyor. Bir şeyleri yapabilecek gücün olduğunu bilsen bile içindeki ses seni geri tutabiliyor. Bu durum bazen seni durgunlaştırıyor ve harekete geçmene engel oluyor. Aslında içten içe çok daha güçlü bir yanın var ama onu ortaya çıkarmak için biraz desteğe ve kendine inanacak ortamlara ihtiyacın var. İnsanların seni desteklemesi sana cesaret veriyor ama en büyük cesareti kendi içinden bulman gerekiyor. Senin eksik parçan, öz güven. Bu eksikliği tamamladığında hem hayatındaki kararları daha sağlam alacak hem de kimsenin etkisi altında kalmadan ilerleyebileceksin. İçindeki gücü keşfettiğinde, önünde durabilecek çok az şey kalacak.

Motivasyon Eksikliği

Senin hayatında en çok hissettiğin eksiklik, motivasyon. Çoğu zaman yapmak istediklerini biliyor ama enerjiyi bulamıyorsun. Hedeflerin var ama yolda giderken sık sık yoruluyor ya da vazgeçiyorsun. Bu durum seni biraz sabırsız ve huzursuz hissettiriyor. Aslında içinde çok büyük bir potansiyel taşıyorsun ama bunun için kendini doğru beslemen gerekiyor. Yeni bir hobi, yeni bir insan ya da yeni bir amaç sana ihtiyaç duyduğun motivasyonu yeniden kazandırabilir. Çevrende seni ateşleyen insanlar olduğunda daha çok parlıyorsun. Senin eksik parçan, ilham ve enerji. Bunu bulduğunda hem başarıların hem de iç huzurun artacak. Küçük adımlarla başlayıp her gün ilerlemeyi seçersen, aradığın motivasyonu kalıcı olarak hayatına katabilirsin.

Huzur Eksikliği

Senin hayatında en çok hissettiğin eksiklik, huzur. Çoğu zaman dışarıdan sakin görünsen de iç dünyanda dalgalar eksik olmuyor. Sürekli bir şeylere yetişmek, insanların beklentilerini karşılamak ya da hayatın temposunda koşmak seni yoruyor. Kalbinde hep “biraz sessizlik olsa” isteği var. Aslında sen doğallığı ve sakinliği seven bir insansın. Kalabalıkların, gürültülerin, karmaşanın içinde çok uzun süre dayanamayabiliyorsun. Dinlenmeye, doğayla baş başa kalmaya ve kendinle vakit geçirmeye ihtiyacın var. Bunları yaptığında yeniden şarj oluyor ve içindeki huzuru hatırlıyorsun. Senin eksik parçan, içsel dinginlik. Bu dinginliği hayatına kattığında hem duyguların daha dengeli olacak hem de ilişkilerin daha sağlıklı ilerleyecek. Kendine ayırdığın küçük anlar, aslında seni en çok tamamlayan şey olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın