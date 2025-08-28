Senin Eksikliğini Hissettiğin Şey Ne?

Senin hayatında en çok hissettiğin eksiklik, sevgi. Çoğu zaman çevrende insan olsa da kalbinin bir köşesi boş kalıyor gibi. Daha çok anlaşılmaya, değer görmeye ve içten bir bağ kurmaya ihtiyacın var. İnsanlardan gelen küçük ilgiler bile seni mutlu etmeye yetiyor ama aslında kalıcı bir sevgi arayışındasın. Bu eksiklik bazen seni yorsa da aynı zamanda seni çok hassas ve empatik bir insan yapıyor. Başkalarının hislerine kolayca dokunabiliyorsun çünkü sen de en çok bunun açlığını hissediyorsun. Hayatında gerçek bir bağ kurduğunda ise tüm enerjinle karşı tarafa sarılıyor, sevgini göstermekten çekinmiyorsun. Senin eksik olan parçan, içten, karşılıksız bir sevgi. Bunu bulduğunda hayatının daha anlamlı ve tamamlanmış olacağını hissedeceksin. Kendine de aynı sevgiyi gösterebilirsen bu boşluğu biraz olsun doldurabilirsin.