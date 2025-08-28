Senin Eksikliğini Hissettiğin Şey Ne?
Hayatın akışı içinde çoğu zaman her şey yolundaymış gibi görünür ama içimizde hep bir şeylerin eksik kaldığını hissederiz. Bu eksiklik bazen sevgi, bazen güven, bazen motivasyon, bazen de huzur olabilir. Peki senin hayatında hangi duygu ya da ihtiyaç daha çok kendini hissettiriyor? Verdiğin cevaplarla içindeki boşluğu biraz daha yakından tanıyacak ve belki de nereden başlaman gerektiğini öğreneceksin.
Hazırsan başlayalım!
1. Yaşını seçer misin?
2. Günün sonunda kendini nasıl hissediyorsun?
3. Hayatta seni en çok zorlayan şey ne?
4. Şu an bir dilek hakkın olsa ne dilerdin?
5. Çevrendeki insanlar seni nasıl tanımlar?
6. Sabah uyandığında aklına gelen ilk şey nedir?
7. Bir arkadaşından beklentin nedir?
8. Hayalini kurduğun yaşam tarzı hangisi?
9. Zorlandığında ne yaparsın?
10. Kendini nasıl motive edersin?
Sevgi Eksikliği
Güven Eksikliği
Motivasyon Eksikliği
Huzur Eksikliği
