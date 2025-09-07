Hislerin Karşılıklı mı?

Üzgünüm ama onun davranışları, senden hoşlanmadığını gösteriyor. Seninle arkadaşça bir ilişki sürdürüyor olabilir, ama bakışları, ilgisi ve tavırları romantik bir his taşımıyor. Onun sana karşı sıcak davranmaması ya da mesafeli kalması bunun en büyük işareti. Bu durum seni üzse de aslında senin için bir fırsat. Çünkü bu sayede sana gerçekten değer veren ve seni özel hissettirecek insanlara yer açabilirsin. Zamanını hisleri karşılıksız kalan biri için harcamak yerine, seni seven biriyle mutlu olabilirsin. Unutma, birinin senden hoşlanmaması senin değerini düşürmez. Sadece doğru kişiyi henüz bulmadığını gösterir.