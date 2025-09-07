Hislerin Karşılıklı mı?
Bazen karşımızdaki kişinin bize karşı ne hissettiğini anlamak oldukça zor olabilir. Küçük bakışlar, yarım gülüşler ya da tatlı tesadüfler kafamızı karıştırabilir. İşte bu test, senin için onun gerçekten senden hoşlanıp hoşlanmadığını ölçmeye çalışacak. Samimi cevaplar verirsen, sonuç seni şaşırtabilir!
Haydi başlayalım!
1. Seninle konuşurken göz teması nasıl oluyor?
2. Senin yanında davranışları nasıl?
3. Mesajlaşırken tavrı nasıl?
4. Seni gördüğünde ilk tepkisi nasıl?
5. Senin hakkında detaylı şeyleri hatırlıyor mu?
6. Seni kıskanır gibi oluyor mu?
7. Ortak arkadaşların onun hakkında ne düşünüyor?
8. Sık sık seninle vakit geçirmek için bahaneler buluyor mu?
9. Seninle ilgili sorular soruyor mu?
Kesinlikle Senden Hoşlanıyor!
Büyük İhtimalle Hoşlanıyor
Kararsız veya Emin Değil
Senden Hoşlanmıyor
