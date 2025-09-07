onedio
Hislerin Karşılıklı mı?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
07.09.2025 - 12:02

Bazen karşımızdaki kişinin bize karşı ne hissettiğini anlamak oldukça zor olabilir. Küçük bakışlar, yarım gülüşler ya da tatlı tesadüfler kafamızı karıştırabilir. İşte bu test, senin için onun gerçekten senden hoşlanıp hoşlanmadığını ölçmeye çalışacak. Samimi cevaplar verirsen, sonuç seni şaşırtabilir!

Haydi başlayalım!

1. Seninle konuşurken göz teması nasıl oluyor?

2. Senin yanında davranışları nasıl?

3. Mesajlaşırken tavrı nasıl?

4. Seni gördüğünde ilk tepkisi nasıl?

5. Senin hakkında detaylı şeyleri hatırlıyor mu?

6. Seni kıskanır gibi oluyor mu?

7. Ortak arkadaşların onun hakkında ne düşünüyor?

8. Sık sık seninle vakit geçirmek için bahaneler buluyor mu?

9. Seninle ilgili sorular soruyor mu?

Kesinlikle Senden Hoşlanıyor!

Onun davranışları, bakışları ve sana yaklaşımı çok açık bir şekilde hoşlandığını gösteriyor. Seninle vakit geçirmek için sürekli fırsatlar yaratıyor, söylediklerini dikkatle dinliyor ve seni hayatının bir parçası haline getirmeye çalışıyor. Küçük detayları hatırlaması bile ilgisinin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Bu hoşlantı sadece yüzeysel bir beğeni değil, aynı zamanda sana karşı özel bir bağ kurduğunu gösteriyor. Göz teması, kıskançlık işaretleri ve yakın davranışları sana verdiği değerle birleşince ortaya çok net bir tablo çıkıyor. Eğer sen de benzer şeyler hissediyorsan, artık adım atma zamanı gelmiş olabilir. Onun duyguları samimi görünüyor ve senin de aynı şekilde hissetmen, ilişkinizi çok güzel bir noktaya taşıyabilir.

Büyük İhtimalle Hoşlanıyor

Onun senden hoşlandığını gösteren birçok işaret var, ama bazı durumlarda biraz karışık tavırlar sergileyebiliyor. Bazen çok ilgili davranırken, bazen mesafeli olabiliyor. Bu da onun kafasının karışık ya da biraz çekingen olduğuna işaret ediyor olabilir. Sana bakışları, sohbetleri ve davranışları genelde olumlu yönde. Ancak kendini net bir şekilde ifade edemiyor olabilir. Bunun sebebi özgüven eksikliği ya da seni kaybetme korkusu olabilir. Senin biraz daha açık davranman, onun da cesaretini artırabilir. Ufak sinyallere dikkat ederek aranızdaki bağı güçlendirebilirsin.

Kararsız veya Emin Değil

Onun davranışlarında net bir hoşlantı işareti yok ama tamamen ilgisiz de değil. Bazen sana yakınlaşıyor, bazen ise uzak duruyor. Bu kararsız tavırlar, duygularını kendisinin de tam olarak bilmediğini gösteriyor olabilir. Belki seni arkadaş olarak görüyor ama zamanla daha farklı hisler gelişebilir. Veya kendi hayatında başka şeylere odaklandığı için hislerini geri planda tutuyor olabilir. Burada önemli olan senin beklentilerin. Onunla iletişim kurup, açık ve samimi bir şekilde duygularını anlamaya çalışabilirsin. Eğer sen adım atmazsan, bu kararsızlık uzun süre devam edebilir.

Senden Hoşlanmıyor

Üzgünüm ama onun davranışları, senden hoşlanmadığını gösteriyor. Seninle arkadaşça bir ilişki sürdürüyor olabilir, ama bakışları, ilgisi ve tavırları romantik bir his taşımıyor. Onun sana karşı sıcak davranmaması ya da mesafeli kalması bunun en büyük işareti. Bu durum seni üzse de aslında senin için bir fırsat. Çünkü bu sayede sana gerçekten değer veren ve seni özel hissettirecek insanlara yer açabilirsin. Zamanını hisleri karşılıksız kalan biri için harcamak yerine, seni seven biriyle mutlu olabilirsin. Unutma, birinin senden hoşlanmaması senin değerini düşürmez. Sadece doğru kişiyi henüz bulmadığını gösterir.

