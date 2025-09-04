Senin Aşık Olman Ne Kadar Sürüyor?

Sen duygularını çabuk fark eden ama hemen teslim olmayan birisin. Birine karşı yoğun hisler beslesen bile önce biraz ölçüp biçiyorsun. Haftalar içinde kalbinin yönünü anlıyorsun ve kendini bu duygulara bırakıyorsun. Bu seni hem romantik hem de dengeli yapıyor. Ne kadar heyecan yaşarsan yaşa, her şeyin çok hızlı gelişmesini istemiyorsun. Biraz güven ve biraz zaman senin için aşkın kapılarını aralıyor. Çevrendekiler seni “aklı başında bir romantik” olarak tanımlayabilir. Çünkü sen aşkı küçümsemiyor, ama abartılı hızla da yaşamıyorsun. Mantık ve duygunun tatlı dengesindesin.