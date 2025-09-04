onedio
Senin Aşık Olman Ne Kadar Sürüyor?

Senin Aşık Olman Ne Kadar Sürüyor?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
04.09.2025 - 09:55

Aşk, kimine göre ilk bakışta çarpan bir yıldırım, kimine göre zamanla büyüyen bir çiçek… Peki senin aşık olman ne kadar sürüyor? Bazıları tanıştığı an kalbini kaptırırken bazıları aylarca ölçüp biçmeden duygularına teslim olmuyor. Bu testle kalbinin hızına ışık tutmaya hazır mısın?

Haydi başlayalım!

1. Yeni tanıştığın birini ilk gördüğünde dikkatini en çok ne çeker?

2. Birini gerçekten tanımak için ne kadar süre geçirmen gerekir?

3. İlk buluşmada kendini nasıl hissedersin?

4. Aşık olduğunda ilk yaptığın şey nedir?

5. Arkadaşlarının aşka bakış açını nasıl tanımlar?

6. Karşı tarafın ilgisini belli etmesi senin için ne ifade eder?

7. Aşkı en çok nasıl tanımlarsın?

8. İlk görüşte aşk sence…

9. Kalbin kırıldığında tekrar aşık olman ne kadar sürer?

10. Senin için aşk mı mantık mı daha ağır basar?

Birkaç Gün İçinde Aşık Oluyorsun

Sen kalbini çok hızlı kaptıranlardansın. Göz göze geldiğin an, gülüşünü gördüğün an ya da sohbetin daha ilk dakikasında kalbin pır pır etmeye başlayabiliyor. Aşkı hayatının merkezine almakta hiç zorlanmıyorsun çünkü duygularınla yaşamayı seviyorsun. Bu bazen sana hız kazandırsa da bazen de hayal kırıklığına uğratabiliyor. Çünkü kalbin çok çabuk açılıyor ve karşılık bulamadığında üzülmen kolay oluyor. Yine de senin romantik tarafın başkalarının imreneceği kadar güçlü. Sevgiye aç, duygularını saklamayan, kalbiyle hareket eden birisin. Hayatında hep heyecan olacak çünkü sen aşkın hızına ayak uydurmayı seviyorsun!

Haftalar İçinde Aşık Oluyorsun

Sen duygularını çabuk fark eden ama hemen teslim olmayan birisin. Birine karşı yoğun hisler beslesen bile önce biraz ölçüp biçiyorsun. Haftalar içinde kalbinin yönünü anlıyorsun ve kendini bu duygulara bırakıyorsun. Bu seni hem romantik hem de dengeli yapıyor. Ne kadar heyecan yaşarsan yaşa, her şeyin çok hızlı gelişmesini istemiyorsun. Biraz güven ve biraz zaman senin için aşkın kapılarını aralıyor. Çevrendekiler seni “aklı başında bir romantik” olarak tanımlayabilir. Çünkü sen aşkı küçümsemiyor, ama abartılı hızla da yaşamıyorsun. Mantık ve duygunun tatlı dengesindesin.

Aylar İçinde Aşık Oluyorsun

Senin için aşk bir anda olmuyor, tıpkı bir tohumun filizlenip yeşermesi gibi zamanla ortaya çıkıyor. Aylar boyunca tanıdıkça, paylaştıkça ve güven inşa ettikçe kalbin yavaş yavaş açılıyor. Bu yaklaşım seni çok sağlam ilişkilerin insanı yapıyor. Çünkü kolay kolay herkes kalbine giremiyor. İç dünyanı açman zaman alıyor ama bir kez açılsan kolay kolay vazgeçmiyorsun. Senin aşk anlayışın, uzun vadeli ve derin bağlara dayanıyor. Zaman senin en büyük yardımcın; sabırla yeşerttiğin duygular, kolay kolay solmuyor.

Çok Uzun Sürede Aşık Oluyorsun

Sen aşkta çok dikkatli, temkinli ve mesafelisin. Kalbinin kapılarını kolay kolay açmıyorsun. Güven, sadakat ve derin bir bağ oluşmadan “aşık oldum” diyemiyorsun. Bu da seni uzun süreli ilişkilerde güçlü bir partner yapıyor. Çoğu insan seni soğuk zannedebilir ama aslında sen çok derin duygulara sahipsin. Sadece kalbini emanet edeceğin kişinin gerçekten doğru olduğundan emin olmak istiyorsun. Senin aşkın kolay gelmiyor, ama geldiğinde kalıcı oluyor. Bir kez bağlandığında bırakman çok zor. Bu da seni az ama öz aşkların insanı yapıyor.

