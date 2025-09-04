Senin Aşık Olman Ne Kadar Sürüyor?
Aşk, kimine göre ilk bakışta çarpan bir yıldırım, kimine göre zamanla büyüyen bir çiçek… Peki senin aşık olman ne kadar sürüyor? Bazıları tanıştığı an kalbini kaptırırken bazıları aylarca ölçüp biçmeden duygularına teslim olmuyor. Bu testle kalbinin hızına ışık tutmaya hazır mısın?
Haydi başlayalım!
1. Yeni tanıştığın birini ilk gördüğünde dikkatini en çok ne çeker?
2. Birini gerçekten tanımak için ne kadar süre geçirmen gerekir?
3. İlk buluşmada kendini nasıl hissedersin?
4. Aşık olduğunda ilk yaptığın şey nedir?
5. Arkadaşlarının aşka bakış açını nasıl tanımlar?
6. Karşı tarafın ilgisini belli etmesi senin için ne ifade eder?
7. Aşkı en çok nasıl tanımlarsın?
8. İlk görüşte aşk sence…
9. Kalbin kırıldığında tekrar aşık olman ne kadar sürer?
10. Senin için aşk mı mantık mı daha ağır basar?
Birkaç Gün İçinde Aşık Oluyorsun
Haftalar İçinde Aşık Oluyorsun
Aylar İçinde Aşık Oluyorsun
Çok Uzun Sürede Aşık Oluyorsun
