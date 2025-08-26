Hemcinslerin Seni Neden Çekemiyor?

Senin özgüvenin, tarzın ve tavırların öyle güçlü ki, etrafındaki birçok kadın bu ışık karşısında gölgede kalmaktan korkuyor. Ne giydiğin, nasıl güldüğün ya da sadece bir odada duruşun bile dikkat çekmeye yetiyor. Kıskanılman çok doğal çünkü sen bu enerjiyi bilinçli ya da bilinçsiz şekilde yansıtıyorsun. Aslında senin niyetin kimseyi ezmek değil; sadece kendin oluyorsun. Ama bu, özgüvensiz ya da kıyaslamaya meyilli kişileri tetikliyor. Onlar için sen, hatırlatmak istemedikleri bir yansımayı taşıyorsun. Bu yüzden bazen soğuk tavırlarla ya da alttan alta bir yarışla karşılaşıyorsun. Senin yapman gereken tek şey, kendin olmaya devam etmek. Parlamaktan korkma, bu senin suyun ve seni boğmak isteyenler olsa da yüzmeye devam etmelisin.