onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
, Kişilik Testleri
Sevenin mi Çok, Sevmeyenin mi?

Sevenin mi Çok, Sevmeyenin mi?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
19.09.2025 - 13:03

Hepimizin hayatında “çok sevilen” dönemler de var, “sevilmeyen” hissettiğimiz zamanlar da. Peki, sen çevrendeki insanlar tarafından daha çok sevilen biri olarak mı görülüyorsun, yoksa çoğunlukla soğuk ve uzak bulunduğun için sevilmeyen tarafta mı kalıyorsun? Bu test ile insanların sana nasıl baktığını, hangi enerjiyi yaydığını ve aslında ne kadar sevilen biri olduğunu öğrenebilirsin.

Haydi başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İnsanlarla tanıştığında ilk nasıl izlenimin verirsin?

2. Arkadaş grubunda genelde hangi roldesin?

3. Arkadaşların seni hangi cümleyle tanımlardı?

4. Çatışmalarda nasıl davranırsın?

5. Biri seni kırdığında ne yaparsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. İnsanlara yardım etmeyi sever misin?

7. Sosyal ortamlarda dikkat çeker misin?

8. İnsanlarla sırlarını paylaşır mısın?

9. Başkalarının seni kıskandığını hisseder misin?

10. Sence seni sevilmez kılan bir yönün var mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sen Gerçekten Çok Sevilen Birisin

İnsanlar seni yanında görmekten mutlu oluyor. Pozitif enerjin, yardımseverliğin ve samimiyetin sayesinde girdiğin her ortamda fark ediliyorsun. Sen insanlara değer verdikçe, onlar da seni daha çok seviyor. Çoğu kişi seni “iyi kalpli” olarak tanımlıyor ve bu özelliğin seni sevilen biri yapıyor. Sevilmek senin için tesadüf değil, tamamen karakterinin yansıması. Arkadaşların seni kaybetmek istemiyor çünkü senin varlığın onlara güç ve huzur veriyor. İlişkilerinde de karşı taraf senin kıymetini biliyor. Özetle, senin için “sevilmek” doğal bir sonuç. Çünkü sen sevgi veren bir insansın ve bu da seni hayatın içinde vazgeçilmez kılıyor.

Senin Durumun Tamamen Ortamına Göre Değişiyor

Bazen çok sevilen birisin, bazen ise tam tersi… Senin enerjin çok değişken. Ne kadar mutlu, huzurlu ve özgüvenliysen, insanlar sana o kadar yakın oluyor. Ama içine kapandığında ya da mesafeli hissettiğinde, çevrendekiler de senden uzaklaşıyor. Bu değişkenlik seni çevrene karşı sürprizli biri yapıyor. İnsanlar seni bazen çok seviyor, bazen de anlamakta zorlanıyor. Aslında bu durum, senin çok yönlü kişiliğinden kaynaklanıyor. Senin için sevilmek veya sevilmemek sabit değil; tamamen o anki enerjin ve tavırlarınla bağlantılı. Biraz daha istikrarlı davrandığında seni herkes çok daha kolay sevecek.

Sen Daha Çok Sevilmeyen Taraftasın

Ne yazık ki, çevrendekiler seni bazen yanlış anlıyor. Mesafeli, soğuk ya da fazla sert tavırların insanların sana karşı mesafeli yaklaşmasına neden oluyor. Bu da seni, çoğu zaman “zor sevilen” biri haline getirebiliyor. Ama bu, tamamen “sevilmiyorsun” demek değil. Aslında seni tanıyanlar özünde ne kadar değerli olduğunu görüyor. Fakat ilk izlenimdeki soğukluğun veya sertliğin, insanların sana yaklaşmasını zorlaştırıyor. Biraz daha sıcak, biraz daha açık olduğunda senin de sevilen biri olman çok kolay. Çünkü içinde aslında çok büyük bir değer saklı.

Herkes Seni Sayıyor Ama Çok Sevmiyor

Senin enerjin daha çok “saygı duyulan” bir karaktere sahip. İnsanlar sana güveniyor ve değer veriyor ama bu her zaman seni çok sevdikleri anlamına gelmiyor. Daha çok akılcı, mesafeli ve ciddi yapın seni saygın ama biraz uzak biri yapıyor. Bu yüzden çoğu zaman çevrende “saygı duyulan ama mesafeli kalınan” kişi oluyorsun. İnsanlar sana danışıyor, fikirlerini önemsiyor, ama duygusal olarak fazla yakın hissetmeyebiliyor. Senin için aslında kötü bir şey değil bu, çünkü saygı da uzun vadede çok değerli bir şey. Ama istersen biraz daha sıcak tavırlarla çevrendeki sevgiyi çoğaltabilirsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın