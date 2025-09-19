Sevenin mi Çok, Sevmeyenin mi?
Hepimizin hayatında “çok sevilen” dönemler de var, “sevilmeyen” hissettiğimiz zamanlar da. Peki, sen çevrendeki insanlar tarafından daha çok sevilen biri olarak mı görülüyorsun, yoksa çoğunlukla soğuk ve uzak bulunduğun için sevilmeyen tarafta mı kalıyorsun? Bu test ile insanların sana nasıl baktığını, hangi enerjiyi yaydığını ve aslında ne kadar sevilen biri olduğunu öğrenebilirsin.
Haydi başlayalım!
1. İnsanlarla tanıştığında ilk nasıl izlenimin verirsin?
2. Arkadaş grubunda genelde hangi roldesin?
3. Arkadaşların seni hangi cümleyle tanımlardı?
4. Çatışmalarda nasıl davranırsın?
5. Biri seni kırdığında ne yaparsın?
6. İnsanlara yardım etmeyi sever misin?
7. Sosyal ortamlarda dikkat çeker misin?
8. İnsanlarla sırlarını paylaşır mısın?
9. Başkalarının seni kıskandığını hisseder misin?
10. Sence seni sevilmez kılan bir yönün var mı?
Sen Gerçekten Çok Sevilen Birisin
Senin Durumun Tamamen Ortamına Göre Değişiyor
Sen Daha Çok Sevilmeyen Taraftasın
Herkes Seni Sayıyor Ama Çok Sevmiyor
