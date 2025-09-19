Sevenin mi Çok, Sevmeyenin mi?

Bazen çok sevilen birisin, bazen ise tam tersi… Senin enerjin çok değişken. Ne kadar mutlu, huzurlu ve özgüvenliysen, insanlar sana o kadar yakın oluyor. Ama içine kapandığında ya da mesafeli hissettiğinde, çevrendekiler de senden uzaklaşıyor. Bu değişkenlik seni çevrene karşı sürprizli biri yapıyor. İnsanlar seni bazen çok seviyor, bazen de anlamakta zorlanıyor. Aslında bu durum, senin çok yönlü kişiliğinden kaynaklanıyor. Senin için sevilmek veya sevilmemek sabit değil; tamamen o anki enerjin ve tavırlarınla bağlantılı. Biraz daha istikrarlı davrandığında seni herkes çok daha kolay sevecek.