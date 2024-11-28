"Seni Seviyorum" Anlamına Gelen Cümleleri Söyleyerek Hem Güldüren Hem Düşündüren Kullanıcılar
"Seni Seviyorum" Anlamına Gelen Cümleleri Söyleyerek Hem Güldüren Hem Düşündüren Kullanıcılar
Bazı davranışlarımız, sevgimizi en güzel şekilde ifade edebilir. Hatta bazen, 'Seni seviyorum' demekten daha güçlü ve anlamlı olabilirler. Bir kullanıcı, 'Seni seviyorum anlamına gelen bir cümle yazın.' diyerek yeni bir tartışma başlattı. Gelen cevaplar ise hem güldürdü hem de düşündürdü. Kim ne demiş, hep birlikte göz atalım...👇
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Mizahla karışık, birbirinden farklı yorumlar geldi👇
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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