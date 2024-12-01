Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Türkiye'de olduğu gibi küreselde de Twitter'ı (X) adeta bir mizahşör gibi kullanan kişiler var. Hayata dair paylaştıkları gönderilerle hem güldüren hem de kendilerine hak verdiren kullanıcılar sık sık viral oluyor. Peki bu hafta yabancıları en çok güldürmüş tweetler ve gönderiler hangileri? Yabancıları kahkahaya boğmuş o komik tweetlere gelin beraber bakalım! Buyurun...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. "Uykumu düzene sokmalıyım dedikten sonra gece 3'te ben"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. "Kırılmak yerine daha iyi bir alaycı bir şekilde karşılık verdiklerinde"
3. "Dediğin şeyi anlamadığım için sana gülümsüyorum"
4. "Yarın işe gitmeyeceğimi bilerek uyumaya gidiyorum"
5. "Kiramın keyfimini çıkarırken"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. "Gece yarısı su içmek aynı böyle hissettiriyor"
7. "Telefonu rahatsız etme modundan çıkarıp hala mesaj gelmeyince"
8. "Tatildeyken normal hayatınızdan birini gördüğümde"
9. "Hayatım yanarken uyumayı düşünüyorum"
10. "Yaptığım şaka hafiften kaba olunca"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. "Ne yaptığını merak etmiyorum dedikten sonra ben"
12. "Uyumaya çalıştığım halde uykum gelmeyince"
13. "Son ses video izleyen birini gördüğümde ben"
14. "Konuşmanın ortasında bağlamdan koparken"
15. 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın