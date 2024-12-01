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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.12.2024 - 16:32

Türkiye'de olduğu gibi küreselde de Twitter'ı (X) adeta bir mizahşör gibi kullanan kişiler var. Hayata dair paylaştıkları gönderilerle hem güldüren hem de kendilerine hak verdiren kullanıcılar sık sık viral oluyor. Peki bu hafta yabancıları en çok güldürmüş tweetler ve gönderiler hangileri? Yabancıları kahkahaya boğmuş o komik tweetlere gelin beraber bakalım! Buyurun...

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1. "Uykumu düzene sokmalıyım dedikten sonra gece 3'te ben"

1. "Uykumu düzene sokmalıyım dedikten sonra gece 3'te ben"
twitter.com

2. "Kırılmak yerine daha iyi bir alaycı bir şekilde karşılık verdiklerinde"

2. "Kırılmak yerine daha iyi bir alaycı bir şekilde karşılık verdiklerinde"
twitter.com

3. "Dediğin şeyi anlamadığım için sana gülümsüyorum"

3. "Dediğin şeyi anlamadığım için sana gülümsüyorum"
twitter.com

4. "Yarın işe gitmeyeceğimi bilerek uyumaya gidiyorum"

4. "Yarın işe gitmeyeceğimi bilerek uyumaya gidiyorum"
twitter.com

5. "Kiramın keyfimini çıkarırken"

5. "Kiramın keyfimini çıkarırken"
twitter.com
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6. "Gece yarısı su içmek aynı böyle hissettiriyor"

6. "Gece yarısı su içmek aynı böyle hissettiriyor"
twitter.com

7. "Telefonu rahatsız etme modundan çıkarıp hala mesaj gelmeyince"

7. "Telefonu rahatsız etme modundan çıkarıp hala mesaj gelmeyince"
twitter.com

8. "Tatildeyken normal hayatınızdan birini gördüğümde"

8. "Tatildeyken normal hayatınızdan birini gördüğümde"
twitter.com

9. "Hayatım yanarken uyumayı düşünüyorum"

9. "Hayatım yanarken uyumayı düşünüyorum"
twitter.com

10. "Yaptığım şaka hafiften kaba olunca"

10. "Yaptığım şaka hafiften kaba olunca"
twitter.com
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11. "Ne yaptığını merak etmiyorum dedikten sonra ben"

11. "Ne yaptığını merak etmiyorum dedikten sonra ben"
twitter.com

12. "Uyumaya çalıştığım halde uykum gelmeyince"

12. "Uyumaya çalıştığım halde uykum gelmeyince"
twitter.com

13. "Son ses video izleyen birini gördüğümde ben"

13. "Son ses video izleyen birini gördüğümde ben"
twitter.com

14. "Konuşmanın ortasında bağlamdan koparken"

14. "Konuşmanın ortasında bağlamdan koparken"
twitter.com

15. 👇

15. 👇
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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