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Erkeklerin İlk Buluşmada Karşılaştığı, Duyanları Şaşkına Çevirecek En İlginç 13 Durum

Erkeklerin İlk Buluşmada Karşılaştığı, Duyanları Şaşkına Çevirecek En İlginç 13 Durum

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.12.2024 - 18:32

İlk buluşmalar, her zaman beklediğimiz gibi gitmeyebilir. Kimisi kendini bir anda, tanımadığı birinin ailesiyle akşam yemeği yerken bulur, kimisi de garip anlara tanık olur. İlk karşılaşmada, bazı kadınlar erkekleri 'sürpriz' ödemeler yapmaya zorlayabilirken, bazıları ise kontrolcü tavırlarıyla şaşırtabilir. Tabii bir de, kendi hayat hikayelerini açma konusunda sınır tanımayanlar var! Gelin, o olaylardan bazılarına beraber bakalım...

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/fabianabuont...
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1. Otuzlu yaşlarımın ortasındayım, bekârım, çocuğum yok. Bir kadın birkaç kez beni dışarı davet etti..."

1. Otuzlu yaşlarımın ortasındayım, bekârım, çocuğum yok. Bir kadın birkaç kez beni dışarı davet etti..."

'Sonunda, 'Bir şans verelim,' dedim. Buluşmanın 45 dakikasında  çocuklarından, onların neye ihtiyaç duyduğundan, onlara nasıl bakmam gerektiğinden bahsederek geçti. Kalan yarısında ise erkeklerin ne kadar korkunç olduğu, sadece cinsel dürtülerle hareket ettikleri ve onlardan ne kadar bıktığı üzerine bir tirat attı. Sonunda içtiklerimizin parasını ödeyip, 'Bu işe yaramaz,' dedim. Öfkesi ise inanılmazdı.'

2. "Onu tiyatroya ve güzel bir yemeğe davet ettim, biraz sohbet etmeye çalışıyordum ama o sürekli telefonundaydı. Sonra metroda yanıma oturdu ve istemeden telefonuna hızlıca bir göz attım. O gece başka bir adamın eve gideceğini öğrendim."

2. "Onu tiyatroya ve güzel bir yemeğe davet ettim, biraz sohbet etmeye çalışıyordum ama o sürekli telefonundaydı. Sonra metroda yanıma oturdu ve istemeden telefonuna hızlıca bir göz attım. O gece başka bir adamın eve gideceğini öğrendim."

3. "20'li yaşlarımın ortasındayken bir kızla tanışmıştım. İş çıkışı kahve içmeyi önerdim, ama o akşam yemeği istedi..."

3. "20'li yaşlarımın ortasındayken bir kızla tanışmıştım. İş çıkışı kahve içmeyi önerdim, ama o akşam yemeği istedi..."

'Yemekte iki başlangıç ve iki ana yemek sipariş etti, tüm gece şirketinden bahsedip bana soru sormadı. Hesabı ödedim, artıkları kutulayıp eve götürdü ve bir daha haber almadım. Meğer bazıları dating uygulamalarını ücretsiz yemek için kullanıyormuş. Şimdi bu tür durumlara karşı daha temkinliyim...'

4. "10 yıl önce bir sanat festivalinde tanıştığım bir kızla sohbet ettik ve iyi anlaştık..."

4. "10 yıl önce bir sanat festivalinde tanıştığım bir kızla sohbet ettik ve iyi anlaştık..."

'Bir akşam bir şeyler içmeye gittik ve çok güzel vakit geçirdik. Sonrasında arkadaşlarımla bir konsere gideceğimi söyleyip onu da davet ettim. Evimde beklerken arka bahçede bir anda başka bir erkekle flörtleştiğini gördüm'

5. "Evde otururken arkadaşlarını da davet etti..."

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6. "Aslında buluşma falan değildi ama tren istasyonunda sarhoş bir adamla tartışmaya başladı ve bir türlü durmadı..."

'Adam da bana bakmaya başladı. Ben de bırakmasını, boşuna olduğunu söyledim ama dinlemedi. Hemen beni rastgele biriyle kavgaya sokacak hale geldi. Diğer zamanlarda gayet nazik ve hoştu ama o an, kesinlikle hayır dedim. Hatta arkadaş olarak bile'

7. "Garsonlara karşı çok kötü davranmıştı ve böyle birinin yanında olmak gerçekten zulüm gibiydi"

7. "Garsonlara karşı çok kötü davranmıştı ve böyle birinin yanında olmak gerçekten zulüm gibiydi"

8. "Beni evine davet etti, emekli annesiyle birlikte yaşıyordu ve orada bekleyen arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmeye çağırdı..."

8. "Beni evine davet etti, emekli annesiyle birlikte yaşıyordu ve orada bekleyen arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmeye çağırdı..."

'Ama 'Bir saat içinde tanıştığım birinin evine gel, annemle ve arkadaşlarımla vakit geçir' demek pek çok garip geldi. Ayrıldık ve ikimiz de ikinci buluşma için konuşmadık'

9. "Buluşma esnasında bana haftada bir kez duş aldığını söyledi"

9. "Buluşma esnasında bana haftada bir kez duş aldığını söyledi"

10. "Güzel bir restorana gittik, tavuk kanadı söyledi. Her birini ortasından bir kez ısırıp geri kalanını çöpe attı..."

'Kanatların neredeyse yarısı et doluydu. İğrendim, gerçekten. Hâlâ unutamıyorum, o kadar garipti ki. Kim tavuk kanatlarına böyle davranır? Büyük israf! Belki terapiye falan gitmem gerek.'

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11. "İlk buluşmada o kadar çok alkol içti ki, en son eve bırakmak zorunda kaldım. Normal bir tanışma değildi..."

12. "İkinci buluşmada, kızı evinden almaya gittim. Arkadaşının köpeğine bakıyordu, kendi köpeği de yakın zamanda ölmüş..."

12. "İkinci buluşmada, kızı evinden almaya gittim. Arkadaşının köpeğine bakıyordu, kendi köpeği de yakın zamanda ölmüş..."

'Köpekleri çok severim, o yüzden tanışmak istedim. Tatlı bir golden'dı ama kız, köpeği sürekli çekiştirip koklamasına engel oluyordu. Koklamak için çektiğinde bağırıyordu. Bu beni rahatsız etti. Köpeğe böyle davranması, bana da aynı şekilde davranacağı hissini verdi. Bir bahaneyle hemen ayrıldım.'

13. "Buluşmaya iki çocuğu ve bakıcısıyla geldi. Çocuklar başka bir masada oturdu, tabii ki hesabı benim ödememi beklediler. Hemen kalkıp gittim."

13. "Buluşmaya iki çocuğu ve bakıcısıyla geldi. Çocuklar başka bir masada oturdu, tabii ki hesabı benim ödememi beklediler. Hemen kalkıp gittim."

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Br insanın asıl karakterini anlamak icin kendisine hiç faydası dokunmayacak kişilere nasıl davrandığına dikkat edin (garson vs herhangi biri )

SsS

kadın-erkek kim olursa olsun garsonlara ya da hizmet satın aldığı herhangi birine barzoluk eden birine denk geldiğinizde kaçın. kendi (hayali) seviyesinin al... Devamını Gör