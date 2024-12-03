Erkeklerin İlk Buluşmada Karşılaştığı, Duyanları Şaşkına Çevirecek En İlginç 13 Durum
Erkeklerin İlk Buluşmada Karşılaştığı, Duyanları Şaşkına Çevirecek En İlginç 13 Durum
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/fabianabuont...
İlk buluşmalar, her zaman beklediğimiz gibi gitmeyebilir. Kimisi kendini bir anda, tanımadığı birinin ailesiyle akşam yemeği yerken bulur, kimisi de garip anlara tanık olur. İlk karşılaşmada, bazı kadınlar erkekleri 'sürpriz' ödemeler yapmaya zorlayabilirken, bazıları ise kontrolcü tavırlarıyla şaşırtabilir. Tabii bir de, kendi hayat hikayelerini açma konusunda sınır tanımayanlar var! Gelin, o olaylardan bazılarına beraber bakalım...
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1. Otuzlu yaşlarımın ortasındayım, bekârım, çocuğum yok. Bir kadın birkaç kez beni dışarı davet etti..."
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2. "Onu tiyatroya ve güzel bir yemeğe davet ettim, biraz sohbet etmeye çalışıyordum ama o sürekli telefonundaydı. Sonra metroda yanıma oturdu ve istemeden telefonuna hızlıca bir göz attım. O gece başka bir adamın eve gideceğini öğrendim."
3. "20'li yaşlarımın ortasındayken bir kızla tanışmıştım. İş çıkışı kahve içmeyi önerdim, ama o akşam yemeği istedi..."
4. "10 yıl önce bir sanat festivalinde tanıştığım bir kızla sohbet ettik ve iyi anlaştık..."
5. "Evde otururken arkadaşlarını da davet etti..."
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6. "Aslında buluşma falan değildi ama tren istasyonunda sarhoş bir adamla tartışmaya başladı ve bir türlü durmadı..."
7. "Garsonlara karşı çok kötü davranmıştı ve böyle birinin yanında olmak gerçekten zulüm gibiydi"
8. "Beni evine davet etti, emekli annesiyle birlikte yaşıyordu ve orada bekleyen arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmeye çağırdı..."
9. "Buluşma esnasında bana haftada bir kez duş aldığını söyledi"
10. "Güzel bir restorana gittik, tavuk kanadı söyledi. Her birini ortasından bir kez ısırıp geri kalanını çöpe attı..."
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11. "İlk buluşmada o kadar çok alkol içti ki, en son eve bırakmak zorunda kaldım. Normal bir tanışma değildi..."
12. "İkinci buluşmada, kızı evinden almaya gittim. Arkadaşının köpeğine bakıyordu, kendi köpeği de yakın zamanda ölmüş..."
13. "Buluşmaya iki çocuğu ve bakıcısıyla geldi. Çocuklar başka bir masada oturdu, tabii ki hesabı benim ödememi beklediler. Hemen kalkıp gittim."
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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