Erkeklerin İlk Buluşmada Karşılaştığı, Duyanları Şaşkına Çevirecek En İlginç 13 Durum

'Sonunda, 'Bir şans verelim,' dedim. Buluşmanın 45 dakikasında çocuklarından, onların neye ihtiyaç duyduğundan, onlara nasıl bakmam gerektiğinden bahsederek geçti. Kalan yarısında ise erkeklerin ne kadar korkunç olduğu, sadece cinsel dürtülerle hareket ettikleri ve onlardan ne kadar bıktığı üzerine bir tirat attı. Sonunda içtiklerimizin parasını ödeyip, 'Bu işe yaramaz,' dedim. Öfkesi ise inanılmazdı.'