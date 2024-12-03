"2024 Yılına Nasıl Bakardınız?" Sorusuna Verdikleri Cevaplarla Herkesi Güldüren Kullanıcılar

Bundan yaklaşık 1 ay sonra yeni yıla, yan, 2025 yılına gireceğiz. Bu süreçte birçoğumuz yi anılar da biriktirdik, kötü şeyler de yaşadık. 2025 yılının hepimiz için mucizelerle dolu gelmesini umuyorken, 2024 yılını da bi' an önce unutmak istiyoruz. Bir kullanıcı da '2024 yılına nasıl bakardınız?' sorusunu sorarak kullanıcıların nabzını yokladı. Gelen cevaplar ise 2024 yılının bıraktığı hasarı gözler önüne serdi.😂

İşte detaylar!