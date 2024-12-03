"2024 Yılına Nasıl Bakardınız?" Sorusuna Verdikleri Cevaplarla Herkesi Güldüren Kullanıcılar
"2024 Yılına Nasıl Bakardınız?" Sorusuna Verdikleri Cevaplarla Herkesi Güldüren Kullanıcılar
Bundan yaklaşık 1 ay sonra yeni yıla, yan, 2025 yılına gireceğiz. Bu süreçte birçoğumuz yi anılar da biriktirdik, kötü şeyler de yaşadık. 2025 yılının hepimiz için mucizelerle dolu gelmesini umuyorken, 2024 yılını da bi' an önce unutmak istiyoruz. Bir kullanıcı da '2024 yılına nasıl bakardınız?' sorusunu sorarak kullanıcıların nabzını yokladı. Gelen cevaplar ise 2024 yılının bıraktığı hasarı gözler önüne serdi.😂
İşte detaylar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aralık itibarıyla 2024 yılının sona ermesine son 1 ay kaldı. Bu yıl bazılarımız için güzel deneyimlere, bazılarımız için travmalara sahne oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki 2024 yılına nasıl bakardınız? Bir kullanıcı aşağıdaki soruyu yönelterek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Siz neler düşünüyorsunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın