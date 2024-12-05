Yapılan Bir Ankete Göre Erkekler, Cinsel Sorunları Konuşmak Yerine Ayrılmayı Tercih Ediyor

Her dört erkekten biri cinsel sağlık sorunlarıyla karşılaşıyor; sertleşme problemi, kontrol kaybı ya da cinsel isteksizlik gibi... Ama iş konuşmaya gelince, her beş erkekten biri bu konuları paylaşmak yerine ilişkisini bitirmeyi tercih ediyor. Dahası, pek çok erkek utanmamak ya da yargılanmamak için bu konuyu çok da irdelemek istemiyorlar. Peki, bu sessizlik sağlığımızı ve ilişkilerimizi nasıl etkiliyor? Gelin, anketin detaylarına beraber bakalım...