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Yapılan Bir Ankete Göre Erkekler, Cinsel Sorunları Konuşmak Yerine Ayrılmayı Tercih Ediyor

Yapılan Bir Ankete Göre Erkekler, Cinsel Sorunları Konuşmak Yerine Ayrılmayı Tercih Ediyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.12.2024 - 17:04

Her dört erkekten biri cinsel sağlık sorunlarıyla karşılaşıyor; sertleşme problemi, kontrol kaybı ya da cinsel isteksizlik gibi... Ama iş konuşmaya gelince, her beş erkekten biri bu konuları paylaşmak yerine ilişkisini bitirmeyi tercih ediyor. Dahası, pek çok erkek utanmamak ya da yargılanmamak için bu konuyu çok da irdelemek istemiyorlar. Peki, bu sessizlik sağlığımızı ve ilişkilerimizi nasıl etkiliyor? Gelin, anketin detaylarına beraber bakalım...

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
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Uzun süreli ilişkilerde cinsellik, iki tarafı da birbirine bağlayan olgulardan bir tanesi. Zaman zaman bu da ilişki içerisinde büyük bir tabu olmuyor değil.

Geçtiğimiz günlerde yapılan 8 bin kişilik bir ankette ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Her beş erkekten biri, cinsel sorunlarını konuşmak yerine ayrılmayı tercih ediyor.

Araştırma, cinsel sorun yaşayanlar arasında yüzde 14'ünde zamanlamada kontrol kaybı, yüzde 29'unun cinsel isteksizlik ve yüzde 13'ünün sertleşme problemi yaşadığını ortaya koydu.

Araştırma, cinsel sorun yaşayanlar arasında yüzde 14'ünde zamanlamada kontrol kaybı, yüzde 29'unun cinsel isteksizlik ve yüzde 13'ünün sertleşme problemi yaşadığını ortaya koydu.

Bu durum yüzde 33'ünün endişe yaşamasına, yüzde 28'inin hayal kırıklığına uğramasına ve eşit bir oranın da utanç duymasına neden oluyor.

Bu durum yüzde 33'ünün endişe yaşamasına, yüzde 28'inin hayal kırıklığına uğramasına ve eşit bir oranın da utanç duymasına neden oluyor.

Neredeyse her beş kişiden biri kendini suçlu hissettiğini ve yüzde 15'i bunun eşleriyle tartışmalarına neden olduğunu itiraf etmiştir.

Endişe duymalarına rağmen çalışma, erkeklerin konudan tamamen kaçınma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya çıktı.

Endişe duymalarına rağmen çalışma, erkeklerin konudan tamamen kaçınma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya çıktı.

Bu durum özellikle, sorunlarını partnerleriyle açıkça tartışmak yerine ilişkilerini bitirme olasılığı en yüksek olan 25 ila 34 yaş arasındaki genç erkekler için geçerli.

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Sertleşme problemi olan bir erkek, duygularını şu şekilde ifade ediyor👇

'Ne işe odaklanabiliyordum ne de ilişkilerime; üstelik bununcinsel ilişkilerimi etkileyeceğinden endişe ediyordum, bu da kendimi daha kötü hissetmeme neden oluyordu. Sonunda bir sağlık uzmanıyla konuştum ve bu, hayatımı geri kazanmamı sağladı. Yardım almanın ve yaşadıklarınızı konuşmanın önemini size anlatamam. Bunu içinizde tutmayın, aksi halde durum daha da kötüleşecektir.'

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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