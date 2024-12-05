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Yapılan Bir Araştırmada Emoji Kullanan Kişilerin Duygusal Zekasının Daha Gelişmiş Olduğu Ortaya Kondu

Yapılan Bir Araştırmada Emoji Kullanan Kişilerin Duygusal Zekasının Daha Gelişmiş Olduğu Ortaya Kondu

emoji ilişki
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.12.2024 - 19:00

Günümüzde mesajlaşırken sık sık emoji kullanıyoruz. Peki partnerinizin emoji kullanması ne anlama geliyor. Indiana Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada emoji kullanan kişilerin 'duygusal' daha gelişmiş olduğu ortaya kondu. Meğerse bilinçaltında çok daha başka bir şey yatıyormuş. Gelin, araştırmanın detaylarına hep beraber bakalım!

Kaynak: https://nypost.com/2024/12/04/lifesty...
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Sizler de takdir edersiniz ki ilişkilerde mesajlaşmak ve telefonlaşmak son derece önemli. Partnerlerin birbirine anında ulaşabilmesi büyük bir zorunluluk.

Sizler de takdir edersiniz ki ilişkilerde mesajlaşmak ve telefonlaşmak son derece önemli. Partnerlerin birbirine anında ulaşabilmesi büyük bir zorunluluk.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma, partner arasındaki mesajlaşmada ilginç bir ayrıntıyı ortaya çıkardı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma, partner arasındaki mesajlaşmada ilginç bir ayrıntıyı ortaya çıkardı.

Indiana Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, çok fazla emoji kullanan kişilerin duygusal zekalarının "gelişmiş" olduğunu ortaya koydu.

Indiana Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, çok fazla emoji kullanan kişilerin duygusal zekalarının "gelişmiş" olduğunu ortaya koydu.

Daha az emoji kullananlar ise "kaçıngan bağlanma" ile ilişkilendirildi. Yani kendilerini duygusal olarak bir bağ kurmaktan koruyorlar ve kendilerini merkeze koyuyorlar.

Daha az emoji kullananlar ise "kaçıngan bağlanma" ile ilişkilendirildi. Yani kendilerini duygusal olarak bir bağ kurmaktan koruyorlar ve kendilerini merkeze koyuyorlar.

Çalışmada yer alan kişiler, Çarşamba günü Plos One dergisinde “Bu, emoji kullanımını insanların iletişim yetenekleri ve kişilerarası ilişkileriyle ilgili temel bireysel özelliklerle birlikte inceleyen ilk çalışmadır” diye yazdı.

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Dünya çapında her gün 10 milyardan fazla emoji gönderiliyor. Çalışmayı yapan kişiler, kadınların bu emojileri arkadaşları ve aileleriyle erkeklerden daha sık kullandığını belirledi.

Dünya çapında her gün 10 milyardan fazla emoji gönderiliyor. Çalışmayı yapan kişiler, kadınların bu emojileri arkadaşları ve aileleriyle erkeklerden daha sık kullandığını belirledi.

Öte yandan, kaçıngan bağlanma düzeyi yüksek olan kadınlar arkadaşlarına ve partnerlerine daha az emoji gönderip alırken, kaçıngan bağlanma düzeyi yüksek olan erkekler partnerlerine daha az emoji gönderiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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