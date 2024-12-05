Yapılan Bir Araştırmada Emoji Kullanan Kişilerin Duygusal Zekasının Daha Gelişmiş Olduğu Ortaya Kondu

Günümüzde mesajlaşırken sık sık emoji kullanıyoruz. Peki partnerinizin emoji kullanması ne anlama geliyor. Indiana Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada emoji kullanan kişilerin 'duygusal' daha gelişmiş olduğu ortaya kondu. Meğerse bilinçaltında çok daha başka bir şey yatıyormuş. Gelin, araştırmanın detaylarına hep beraber bakalım!