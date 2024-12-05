2024 Moda Dünyasında Gözlerimizin Kanamasına Sebep Olmuş Birbirinden Kötü Trendler

2024 yılında ünlülerin kırmızı halı görünümlerinden günlük hayatımıza kadar birçok farklı ve dikkat çekici kıyafetle karşılaştık. Bazıları stil sahibi ve cesur adımlar olarak öne çıkarken, bazıları ise tam anlamıyla 'Bu ne şimdi?' dedirtti. Özellikle influencer'lar ve Z kuşağının denediği sıra dışı kombinler, modanın sınırlarını zorladı. Ancak bazı trendler vardı ki, 2025 yılına bizimle girmemesi için dua eder olduk! Şimdi, 2024'ün en 'göz kanatan' moda trendlerine birlikte bakalım ve bu yılın en absürt parçalarını tekrar hatırlayalım...👇