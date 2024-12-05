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2024 Moda Dünyasında Gözlerimizin Kanamasına Sebep Olmuş Birbirinden Kötü Trendler

2024 Moda Dünyasında Gözlerimizin Kanamasına Sebep Olmuş Birbirinden Kötü Trendler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.12.2024 - 21:28

2024 yılında ünlülerin kırmızı halı görünümlerinden günlük hayatımıza kadar birçok farklı ve dikkat çekici kıyafetle karşılaştık. Bazıları stil sahibi ve cesur adımlar olarak öne çıkarken, bazıları ise tam anlamıyla 'Bu ne şimdi?' dedirtti. Özellikle influencer'lar ve Z kuşağının denediği sıra dışı kombinler, modanın sınırlarını zorladı. Ancak bazı trendler vardı ki, 2025 yılına bizimle girmemesi için dua eder olduk! Şimdi, 2024'ün en 'göz kanatan' moda trendlerine birlikte bakalım ve bu yılın en absürt parçalarını tekrar hatırlayalım...👇

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Sizler de takdir edersiniz ki 2024 yılı hepimiz için ilginç moda parçalarına sahne oldu. Bu yıl diğer yıllara nazaran çok daha farklı kombinler gördük.

Sizler de takdir edersiniz ki 2024 yılı hepimiz için ilginç moda parçalarına sahne oldu. Bu yıl diğer yıllara nazaran çok daha farklı kombinler gördük.

Peki bu sene gördüğümüz en kötü moda trendleri hangisiydi? Hiç şüphesiz aklımıza gelen neon renkli her şey!

Peki bu sene gördüğümüz en kötü moda trendleri hangisiydi? Hiç şüphesiz aklımıza gelen neon renkli her şey!

Gözlerimizi adeta kör eden neon parçalar, bizlere adeta nostalji yaşattı. Neredeyse hiçbir şeyle kombinlenmeyen bu parçalar gözlerimizi de kanattı desek yeridir.

Gözlerimizi adeta kör eden neon parçalar, bizlere adeta nostalji yaşattı. Neredeyse hiçbir şeyle kombinlenmeyen bu parçalar gözlerimizi de kanattı desek yeridir.

Peki ya balon etekler? Giydiğiniz anda sizi adeta 20 yaş daha yaşlı gösteren bu etekler 2024 yılına damga vurmuştu.

Peki ya balon etekler? Giydiğiniz anda sizi adeta 20 yaş daha yaşlı gösteren bu etekler 2024 yılına damga vurmuştu.

Influencer'lardan gençlere birçok kişinin tercihi bu etekten yana oldu. Umarız ki bu etek, 2025 yılına bizimle birlikte girmez diyoruz.

Influencer'lardan gençlere birçok kişinin tercihi bu etekten yana oldu. Umarız ki bu etek, 2025 yılına bizimle birlikte girmez diyoruz.
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Ve herkeste gördüğümüz o "şortolonlar"! Bacak boyunu neredeyse 10 santimetre kısaltan bu parçalar, görenlerin gözünü kanatıp adeta hayatı sorgulatmışlardı.

Ve herkeste gördüğümüz o "şortolonlar"! Bacak boyunu neredeyse 10 santimetre kısaltan bu parçalar, görenlerin gözünü kanatıp adeta hayatı sorgulatmışlardı.

Pandemiden bu yana popülaritesini asla kaybetmeyen küçük güneş gözlüklerini de unutmayalım.

Pandemiden bu yana popülaritesini asla kaybetmeyen küçük güneş gözlüklerini de unutmayalım.

Adeta birer çöp poşetini andıran parlak siyah montları görenlerin beynine de adeta kan sıçrattı.

Adeta birer çöp poşetini andıran parlak siyah montları görenlerin beynine de adeta kan sıçrattı.

Sanki yeterince derdimiz yokmuş gibi püsküllü elbiseler de epey modaydı.

Sanki yeterince derdimiz yokmuş gibi püsküllü elbiseler de epey modaydı.

Oversize kavramıyla da bu sene tanıştık diyebiliriz. Genelde genç kesimin tercih ettiği oversize parçalar içinde zaman zaman dumur eden parçalarla karşılaşmak mümkün.

Oversize kavramıyla da bu sene tanıştık diyebiliriz. Genelde genç kesimin tercih ettiği oversize parçalar içinde zaman zaman dumur eden parçalarla karşılaşmak mümkün.
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Bahar döneminde sıklıkla gördüğümüz kot etekler de buram buram zevksizlik kokuyor gibi sanki.

Bahar döneminde sıklıkla gördüğümüz kot etekler de buram buram zevksizlik kokuyor gibi sanki.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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