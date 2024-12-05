Kendisini Görmezden Gelen Flörtünü Paylaşan Kadın Görenlerin Sinirlerini Bozdu

Flört döneminde görmezden gelinmek, hiç kimsenin yaşamak istemeyeceği bir durum. Özellikle tanışma aşamasında kötü bir izlenim yaratan bu tavır, ilişkiyi bir sonraki seviyeye taşımayı da neredeyse imkânsız hale getiriyor. Bir kullanıcı, kendisini görmezden gelen flörtüyle yaşadığı diyaloğu paylaştı sosyal medyada gündem oldu. Konuşmaları görenler, 'Allah'ım, nasip etme!' diyerek tepkilerini dile getirdi.

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