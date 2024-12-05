Kendisini Görmezden Gelen Flörtünü Paylaşan Kadın Görenlerin Sinirlerini Bozdu
Kendisini Görmezden Gelen Flörtünü Paylaşan Kadın Görenlerin Sinirlerini Bozdu
Flört döneminde görmezden gelinmek, hiç kimsenin yaşamak istemeyeceği bir durum. Özellikle tanışma aşamasında kötü bir izlenim yaratan bu tavır, ilişkiyi bir sonraki seviyeye taşımayı da neredeyse imkânsız hale getiriyor. Bir kullanıcı, kendisini görmezden gelen flörtüyle yaşadığı diyaloğu paylaştı sosyal medyada gündem oldu. Konuşmaları görenler, 'Allah'ım, nasip etme!' diyerek tepkilerini dile getirdi.
İşte detaylar...
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Uzun ilişkilerin ilk başlangıç noktası flört dönemi sizler de takdir edersiniz ki. Bu dönemde iki tarafın da birbirine sadakat göstermesi, sağlıklı bir flört dönemi için kilit nokta.
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Fakat geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, flörtü tarafından nasıl "ghostlandığını" bu şekilde paylaştı.
Sonrasında ise kullanıcı, bu veda mesajını paylaştı. Farklı kişilerle buluşan erkek flört, "Allah korusun" dedirtti.
Şimdi de gelin, yorumların bazılarına bakalım👇
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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