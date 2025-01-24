İşe Alım Süreçlerinde Sıklıkla Kullanılan "Sandalye" Methodunu Biliyor muydunuz?

İşe alım süreçlerinde sadece deneyimler değil hareketler de yakından gözlemlenerek değerlendirilir. Bu süreçte adaylar fazlaysa elleme yöntemi olarak bazı davranışlar da test edilebilir. Sandalye metodu da bunlardan birisi. İnsan kaynakları da dahil olmak üzere kurumsal şirketlerde kullanılan sandalye metodu her ne kadar küçük bir ayrıntı gibi görünse de hayat kurtarabilir. Gelin, ayrıntılara hep birlikte göz atalım...