İşe Alım Süreçlerinde Sıklıkla Kullanılan "Sandalye" Methodunu Biliyor muydunuz?
İşe Alım Süreçlerinde Sıklıkla Kullanılan "Sandalye" Methodunu Biliyor muydunuz?
İşe alım süreçlerinde sadece deneyimler değil hareketler de yakından gözlemlenerek değerlendirilir. Bu süreçte adaylar fazlaysa elleme yöntemi olarak bazı davranışlar da test edilebilir. Sandalye metodu da bunlardan birisi. İnsan kaynakları da dahil olmak üzere kurumsal şirketlerde kullanılan sandalye metodu her ne kadar küçük bir ayrıntı gibi görünse de hayat kurtarabilir. Gelin, ayrıntılara hep birlikte göz atalım...
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İşe alım sürecinde gerçekleştirlen mülakatlardaki tutum son derece önemli. Adayları elemek için de farklı yöntemler kullanılıyor.
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Bunlardan birisi de "sandalye" metodu. Peki nedir bu metod? Nasıl çalışıyor?
Sandalye metod aslında adayların öz güvenini ölçmek için kullanılan bir metod. İlk önce mülakatı yapan kişi, adayı kırık bir sandalye ya da tekerlekli bir sandalyeye oturtuyor.
Burada amaç, adayı "rahatsız" hissettirip bu sorunu çözüp çözemediğini görebilmek. Mülakatı yapan kişi, karşı taraftan genellikle "Sandalyeyi değiştirebilir miyiz?" diye sormasını bekleyebilir. Bu sayede adayın "açık görüşlü" olup olmadığı anlaşılmış olur.
Mülakat sırasında size verilen fincana da dikkat etmelisiniz. Genel işe alma süreçlerinde kahveyi bitirdikten sonra masaya mı bırakacağınız yoksa mutfak gibi bir yere mi götüreceğiniz aslında dikkatlerden kaçmayan bir diğer etken.
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Unutmayın, işe alım süreçlerinde her hareketiniz değerlendiriliyor. Her ne kadar önemsiz gibi görünse de küçük ayrıntılar sizi bir adım öteye taşıyabilir.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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