Aralarındaki İlginç Yaş Farkında Rağmen "Kimse Bizi Yıkamaz" Diyen Çiftin Pek Bi' İlginç Hikayesi
Aralarındaki İlginç Yaş Farkında Rağmen "Kimse Bizi Yıkamaz" Diyen Çiftin Pek Bi' İlginç Hikayesi
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
Yıllardır ilişkilerdeki yaş farkı konusu büyük bir tartışma konusu. Her ne kadar 'Aşkın yaşı olmaz' desek de zaman zaman dumur eden yaş farklarıyla karşılaşabiliyoruz. Adrian ve Delia çifti ise aralarındaki 45 yaşa rağmen son derece mutlu olduklarını dile getiriyor. İlk başlarda ailelerine bu ilişkiyi kabul ettirmek için çaba gösteren çift, evliliklerinin 20. yıllarını kutluyorlar. Gelin, o ilişkinin detaylarına hep beraber bakalım...
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Sizler de takdir edersiniz ki aşkın yaşı olmaz. Fakat bazen makas öyle bir açılıyor ki, "Bu ikili nasıl bir araya gelmiş yahu?" diyerek hayatı sorgulayabiliyoruz.
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Adrian ve Delia çifti de tam olarak bize bunu sorgulatan cinsten desek hiç de abartmayız. Çünkü Adrian, 43 yaşında, karısı Delia ise 88 yaşında.
İkilinin hikayesi aslında bundan yıllar öncesine dayanıyor. 1999 yılında bir araya gelen çift, 12 ay boyunca neredeyse her gün buluşarak aralarındaki "aşkı" filizlendirmiş ve aynı yola baş koymaya karar vermişler.
Her ne kadar toplumun eleştirilerine maruz kalsalar da çift, "Hiç kimse bizi mutsuz edemez" diyor. Hatta çift, "Aramızda gerçekten hiç yaş farkı yok gibi, sadece yanlış zamanlarda doğmuşuz" diyor.
Delia, kaynanasının kendisini asla kabul etmediğini ve kendisini kıskandığını dile getiriyor. Her ne kadar mutlu olsa da Delia, kaynanasının onları ayırmak için elinden geleni ardına koymadığını iddia ediyor.
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2009 yılında Delia, safra kesesinden, gözünden, kalçasından ve dizinden ameliyat oldu. Fakat Adrian, o süreçte karısının sürekli yanında olduğunu ve bu olayın "bağlarını" çok güçlendirdiğini dile getiriyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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