Aralarındaki İlginç Yaş Farkında Rağmen "Kimse Bizi Yıkamaz" Diyen Çiftin Pek Bi' İlginç Hikayesi

Yıllardır ilişkilerdeki yaş farkı konusu büyük bir tartışma konusu. Her ne kadar 'Aşkın yaşı olmaz' desek de zaman zaman dumur eden yaş farklarıyla karşılaşabiliyoruz. Adrian ve Delia çifti ise aralarındaki 45 yaşa rağmen son derece mutlu olduklarını dile getiriyor. İlk başlarda ailelerine bu ilişkiyi kabul ettirmek için çaba gösteren çift, evliliklerinin 20. yıllarını kutluyorlar. Gelin, o ilişkinin detaylarına hep beraber bakalım...