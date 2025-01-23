Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
"Z Kuşağı İnternet Fenomeni Olmak İstiyor": Yapılan Yeni Bir Ankette Z Kuşağının Hedefleri Ortaya Çıktı

"Z Kuşağı İnternet Fenomeni Olmak İstiyor": Yapılan Yeni Bir Ankette Z Kuşağının Hedefleri Ortaya Çıktı

z kuşağı
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.01.2025 - 14:19

Z kuşağının kariyer hedefleriyle ilgili yapılan yeni bir ankette gençlerin iş dünyasındaki beklentileri ve hedefleri ortaya çıktı. Ankete katılanların büyük bir kısmı, sosyal medya ve internet üzerinde tanınan bir fenomen olmayı hayal ediyor. Z kuşağı diğer kuşakların aksine geleneksel kariyer hedeflerini takip etmek istemiyor.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/ge...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Birçok influencer ve internet fenomeninin belki de Z kuşağından çıkacağı düşünülüyor. Genel kanıya göre Z kuşağı "geleneksel" kariyer hedeflerini pek de takip etmek istemiyor.

Birçok influencer ve internet fenomeninin belki de Z kuşağından çıkacağı düşünülüyor. Genel kanıya göre Z kuşağı "geleneksel" kariyer hedeflerini pek de takip etmek istemiyor.

Peki gerçekten öyle mi? Z kuşağı ne diyor bu duruma dersiniz?

Peki gerçekten öyle mi? Z kuşağı ne diyor bu duruma dersiniz?

18 ila 29 yaş aralığında 2.000 genç üzerinde yapılan ankette, işlerini kişilik ve tutkularıyla uyumlu hale getirme ve refahı önceliklendirme arzusu arttığı ortaya çıktı. Peki ne demek bu?

Bu grubun yüzde 33'ü profesyonel bir oyuncu olmayı hayal ederken, yüzde 56'sı sosyal medyada çalışmayı tercih edeceğini belirtti. yüzde 73'ü iyi bir iş-yaşam dengesi değerlerini vurgularken, yüzde 55'i bir iş teklifini değerlendirirken olası bir işverenin çevresel etkisini dikkate alacağını söyledi.

Bu grubun yüzde 33'ü profesyonel bir oyuncu olmayı hayal ederken, yüzde 56'sı sosyal medyada çalışmayı tercih edeceğini belirtti. yüzde 73'ü iyi bir iş-yaşam dengesi değerlerini vurgularken, yüzde 55'i bir iş teklifini değerlendirirken olası bir işverenin çevresel etkisini dikkate alacağını söyledi.

Grubun yarısından fazlası sosyal medya profesyoneli olarak çalışmak istiyor.

Birçok kişi “ofis işleri” yerine “iyi iş kültürüne” sahip işler tercih ederken, grubun üçte biri (yüzde 34) güçlü bir zihinsel sağlık destek ağına sahip bir şirkette çalışmayı istiyor. Yarısından fazlası (yüzde 26), çeşitlilik ve kapsayıcılık programlarının önemli olduğunu düşünüyor.

Birçok kişi “ofis işleri” yerine “iyi iş kültürüne” sahip işler tercih ederken, grubun üçte biri (yüzde 34) güçlü bir zihinsel sağlık destek ağına sahip bir şirkette çalışmayı istiyor. Yarısından fazlası (yüzde 26), çeşitlilik ve kapsayıcılık programlarının önemli olduğunu düşünüyor.

İstatistiklerin en popüler hobileri sosyal medya (yüzde 51), seyahat (yüzde 49) ve arkadaşlarla vakit geçirme (yüzde 41) olarak belirtiliyor. Yüzde 25'lik bir kesim, stres atmanın en iyi yolunun oyun oynamak olduğunu düşünüyor.

İstatistiklerin en popüler hobileri sosyal medya (yüzde 51), seyahat (yüzde 49) ve arkadaşlarla vakit geçirme (yüzde 41) olarak belirtiliyor. Yüzde 25'lik bir kesim, stres atmanın en iyi yolunun oyun oynamak olduğunu düşünüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın