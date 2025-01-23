"Z Kuşağı İnternet Fenomeni Olmak İstiyor": Yapılan Yeni Bir Ankette Z Kuşağının Hedefleri Ortaya Çıktı
"Z Kuşağı İnternet Fenomeni Olmak İstiyor": Yapılan Yeni Bir Ankette Z Kuşağının Hedefleri Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/ge...
Z kuşağının kariyer hedefleriyle ilgili yapılan yeni bir ankette gençlerin iş dünyasındaki beklentileri ve hedefleri ortaya çıktı. Ankete katılanların büyük bir kısmı, sosyal medya ve internet üzerinde tanınan bir fenomen olmayı hayal ediyor. Z kuşağı diğer kuşakların aksine geleneksel kariyer hedeflerini takip etmek istemiyor.
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Birçok influencer ve internet fenomeninin belki de Z kuşağından çıkacağı düşünülüyor. Genel kanıya göre Z kuşağı "geleneksel" kariyer hedeflerini pek de takip etmek istemiyor.
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Peki gerçekten öyle mi? Z kuşağı ne diyor bu duruma dersiniz?
Bu grubun yüzde 33'ü profesyonel bir oyuncu olmayı hayal ederken, yüzde 56'sı sosyal medyada çalışmayı tercih edeceğini belirtti. yüzde 73'ü iyi bir iş-yaşam dengesi değerlerini vurgularken, yüzde 55'i bir iş teklifini değerlendirirken olası bir işverenin çevresel etkisini dikkate alacağını söyledi.
Birçok kişi “ofis işleri” yerine “iyi iş kültürüne” sahip işler tercih ederken, grubun üçte biri (yüzde 34) güçlü bir zihinsel sağlık destek ağına sahip bir şirkette çalışmayı istiyor. Yarısından fazlası (yüzde 26), çeşitlilik ve kapsayıcılık programlarının önemli olduğunu düşünüyor.
İstatistiklerin en popüler hobileri sosyal medya (yüzde 51), seyahat (yüzde 49) ve arkadaşlarla vakit geçirme (yüzde 41) olarak belirtiliyor. Yüzde 25'lik bir kesim, stres atmanın en iyi yolunun oyun oynamak olduğunu düşünüyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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