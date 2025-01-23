"Z Kuşağı İnternet Fenomeni Olmak İstiyor": Yapılan Yeni Bir Ankette Z Kuşağının Hedefleri Ortaya Çıktı

Z kuşağının kariyer hedefleriyle ilgili yapılan yeni bir ankette gençlerin iş dünyasındaki beklentileri ve hedefleri ortaya çıktı. Ankete katılanların büyük bir kısmı, sosyal medya ve internet üzerinde tanınan bir fenomen olmayı hayal ediyor. Z kuşağı diğer kuşakların aksine geleneksel kariyer hedeflerini takip etmek istemiyor.