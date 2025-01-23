Dünyanın Dört Bir Yanından Cennetten Bir Köşe Gibi Hissettiren Kareler
Dünyanın Dört Bir Yanından Cennetten Bir Köşe Gibi Hissettiren Kareler
Kaynak: https://www.boredpanda.com/most-beaut...
Norveç’in fiyortlarından Yeni Zelanda’nın yeşil vadilerine, dünyanın dört bir yanında huzur veren yerler var. Bu yerleri görünce hayranlıkla bakmamak elde değil. Peki dünyanın dört bir yanından huzur dolu kareleri görmeye hazır mısınız?
Eğer cevabınız evetse, sizleri şöyle alalım...
1. İtalya'nın Tuscany bölgesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Salar de Uyuni Gölü, Bolivya
3. Banff, Kanada
4. İskoçya
5. İsviçre
6. Milford Sound, Yeni Zelanda
7. Glaicer Milli Parkı
8. Kazimizerz, Polonya
9. Norveç
10. Roma
11. Crater Gölü
12. Moher, İrlanda
13. Yellowtone Ulusal Parkı
14. İzlanda'da bir şelale
15. Amalfi, İtalya
16. Peru
17. Sedona, Arizona
18. Norveç
19. Amazon yağmur ormanları
20. Mackinac Adası, Michigan
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın