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Dünyanın Dört Bir Yanından Cennetten Bir Köşe Gibi Hissettiren Kareler

Dünyanın Dört Bir Yanından Cennetten Bir Köşe Gibi Hissettiren Kareler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.01.2025 - 12:30

Norveç’in fiyortlarından Yeni Zelanda’nın yeşil vadilerine, dünyanın dört bir yanında huzur veren yerler var. Bu yerleri görünce hayranlıkla bakmamak elde değil. Peki dünyanın dört bir yanından huzur dolu kareleri görmeye hazır mısınız?

Eğer cevabınız evetse, sizleri şöyle alalım...

Kaynak: https://www.boredpanda.com/most-beaut...

1. İtalya'nın Tuscany bölgesi

1. İtalya'nın Tuscany bölgesi

2. Salar de Uyuni Gölü, Bolivya

2. Salar de Uyuni Gölü, Bolivya

3. Banff, Kanada

3. Banff, Kanada

4. İskoçya

4. İskoçya

5. İsviçre

5. İsviçre

6. Milford Sound, Yeni Zelanda

6. Milford Sound, Yeni Zelanda

7. Glaicer Milli Parkı

7. Glaicer Milli Parkı

8. Kazimizerz, Polonya

8. Kazimizerz, Polonya

9. Norveç

9. Norveç

10. Roma

10. Roma

11. Crater Gölü

11. Crater Gölü

12. Moher, İrlanda

12. Moher, İrlanda

13. Yellowtone Ulusal Parkı

13. Yellowtone Ulusal Parkı

14. İzlanda'da bir şelale

14. İzlanda'da bir şelale

15. Amalfi, İtalya

15. Amalfi, İtalya

16. Peru

16. Peru

17. Sedona, Arizona

17. Sedona, Arizona

18. Norveç

18. Norveç

19. Amazon yağmur ormanları

19. Amazon yağmur ormanları

20. Mackinac Adası, Michigan

20. Mackinac Adası, Michigan

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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