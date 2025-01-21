Hayatının Sonuna Kadar Dövme Yaptırmayı Hedefleyen Kadından İlginç Açıklamalar

Brookelle Bombshelle, 18 yaşında başladığı dövme yolculuğunda adeta kendini yeniden yarattı. Şimdi 31 yaşında olan influencer ve dövme sanatçısı, vücudunun tamamını dövmelerle kaplama hedefiyle ilerliyor. Bugüne kadar 160’tan fazla dövme yaptıran Brookelle, dövmenin kendisi için bir tutku, ritüel ve ifade biçimi olduğunu söylüyor. 'Ölene kadar dövme yaptırmaya devam edeceğim,' diyen Brookelle, eleştirilere aldırmadan hayallerinin peşinden gitmeye kararlı.

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