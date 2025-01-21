Hayatının Sonuna Kadar Dövme Yaptırmayı Hedefleyen Kadından İlginç Açıklamalar
Hayatının Sonuna Kadar Dövme Yaptırmayı Hedefleyen Kadından İlginç Açıklamalar
Brookelle Bombshelle, 18 yaşında başladığı dövme yolculuğunda adeta kendini yeniden yarattı. Şimdi 31 yaşında olan influencer ve dövme sanatçısı, vücudunun tamamını dövmelerle kaplama hedefiyle ilerliyor. Bugüne kadar 160’tan fazla dövme yaptıran Brookelle, dövmenin kendisi için bir tutku, ritüel ve ifade biçimi olduğunu söylüyor. 'Ölene kadar dövme yaptırmaya devam edeceğim,' diyen Brookelle, eleştirilere aldırmadan hayallerinin peşinden gitmeye kararlı.
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Dövme her ne kadar bir "rafine zevk" olsa da bazı kişiler için bu durum "takıntı" haline gelebiliyor.
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Fakat Brokelle isimli bir kadının dövme "tutkusu" ağızları açık bırakan cinsten desek yeridir. Kendisi, 18 yaşından bu yana durmadan dövme yaptırıyor.
Brookelle, dövmelere ne kadar “takıntılı” hale geleceğini fark etmemişti. Ancak 10.000 sterlin harcayıp 160 dövme yaptırdıktan sonra, dövme yaptırmaya aşık olduğunu kabul etti.
“Son 14 yıldır ayda en az bir kez dövme yaptırarak bu hedef üzerinde çalışıyorum.”
Ailesinin dövmelerine gösterdiği tepkileri anlatan kadın, “Ailem her şeyime saygı duyuyor, beni dış görünüşe göre yargılamıyor. Ancak annem hep ‘Artık yetmez mi?’ diye soruyor" dedi.
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“Muhtemelen ölene kadar dövme yaptırmaya devam edeceğim. Bu artık bir ritüel gibi"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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