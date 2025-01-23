Restoranlardaki "Günün Çorbası" İçilmeli mi? Bir de Dünyaca Ünlü Şef Gordon Ramsay'den Dinleyelim!
Restoranlardaki "Günün Çorbası" İçilmeli mi? Bir de Dünyaca Ünlü Şef Gordon Ramsay'den Dinleyelim!
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/fo...
Restoranlardaki 'Günün Çorbası' gerçekten güvenilir mi? Dünyaca ünlü şef Gordon Ramsay, restoranlardaki bu popüler seçeneğe dair önemli bir uyarıda bulunmuştu. Ramsay, restoranların eski malzemelerle hazırladığı çorbaları “spesiyal” olarak sunduğunu ve genellikle bu tür yemeklerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Peki, gerçekten dikkat etmek gereken noktalar neler? İşte Ramsay’nin tavsiyeleri ve “Günün Çorbası” seçerken dikkat etmeniz gerekenler!
Restorana ya da salaş bir mekana gittiğinizde "günün çorbası" ibaresiyle karşılaşmışsınızdır. Fark ettiyseniz, bu çorbalar diğer çorbalara ve ürünlere göre bir tık daha ucuz olabiliyor.
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Peki bu çorbaları gerçekten içmeli miyiz? Ünlü şef Gordon Ramsay, "asla ama asla içmem" diyor.
Peki neden? Ramsay geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda bu konuya çok yakında değindi.
"Bugünün çorbasını sipariş vermeden önce dünün çorbasının ne olduğunu sorun. Belki de dünkü çorbayı ‘bugünün çorbası’ satıyorlardır."
Aynı röportajda, menüdeki en iyi yemeği ararken genellikle garsonlara ve garsonlara danıştığını ekledi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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