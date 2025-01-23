Yaşam Tarzları Sebebiyle Afganistan Halkı Tarafından Hor Görülen Bölge: Kafiristan

Afganistan halkı tarafından 'kafir' denilen Kafiristan'ı daha önce hiç duymuş muydunuz? Kadınların eş değiştirebildiği ve farklı inanışların aynı potada eridiği Kafiristan, yaşam tarzıyla epey konuşulan bölgelerden bir tanesi. Peki bu bölgeyi daha yakından tanımak ister misiniz? Şu anki adıyla Nuristan olan o bölgenin detaylarını gelin, hep birlikte öğrenelim!