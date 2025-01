Çevreleri Tarafından Sevilip Sayılan, En İyi Kalbe Sahip İyilik Timsali Burçlar

Yengeçler, zodyakın adeta besleyicisi desek abartmayız. Bu yıldız burcunda her zaman anaç bir ruh vardır. Kendilerine ve sevdiklerine her zaman güvenli alan yaratıp iyilik peşinde koşarlar. İçlerinde her zaman yumuşak, hassas ve zaman zaman savunmasız bir ruh taşırlar.