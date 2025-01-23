Çevreleri Tarafından Sevilip Sayılan, En İyi Kalbe Sahip İyilik Timsali Burçlar
Çevreleri Tarafından Sevilip Sayılan, En İyi Kalbe Sahip İyilik Timsali Burçlar
Bazı burçlar vardır ki çevreleri tarafından her zaman el üstünde tutulur. İyi kalpleri, içlerindeki merhamet ve her fırsatta insanlara yardım etme istekleriyle gönülleri kazanmayı başarırlar. Sadece söyledikleriyle değil, yaptıklarıyla da çevrelerine umut ve sevgi dağıtan bu burçlar, tam anlamıyla iyilik timsali! Peki, bu kadar sevilen ve herkesin takdirini toplayan o en merhametli burçlar hangileri? Hadi, iyiliğiyle parlayan o 3 burca birlikte bakalım!
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Yengeçler tam bir iyilik timsali!
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Teraziler de güzel ruhlarıyla bilinen burçlardan biri.
Ve Balıkları da unutmamak lazım. Balık tepeden tırnağa iyi bir enerjiye sahip.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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