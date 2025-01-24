Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Gerçek Hayattaki Eşyalardan ve Tasarımlardan İlham Alarak Çizim Yapan Ressam Gözlerinizi Kamaştıracak

Gerçek Hayattaki Eşyalardan ve Tasarımlardan İlham Alarak Çizim Yapan Ressam Gözlerinizi Kamaştıracak

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.01.2025 - 22:42

Sanatın ilham kaynağı bazen doğa, bazen insanlar, bazense gündelik hayatta fark etmediğimiz basit bir eşya olabilir. İşte tam da böyle bir bakış açısına sahip olan bu yetenekli ressam, günlük hayatımızdaki tasarımları ve objeleri büyüleyici çizimlere dönüştürüyor. Çalışmalarıyla hem yaratıcı hem de ilham verici bir dünya sunan sanatçının eserlerine gelin, beraber bakalım...

Kaynak: https://www.boredpanda.com/architectu...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İsterseniz öncelikle bu küpeyle başlayalım.

1. İsterseniz öncelikle bu küpeyle başlayalım.

2. Kahve makinesi deyip geçmeyin!

2. Kahve makinesi deyip geçmeyin!

3. Belki de...

3. Belki de...

4. 👇

4. 👇

5. Gerçekten aynısı.

5. Gerçekten aynısı.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Satrançseverler için!

6. Satrançseverler için!

7. Sanırsak bu kadarı da biraz yaratıcılık gerektiriyor😂

7. Sanırsak bu kadarı da biraz yaratıcılık gerektiriyor😂

8. 🤩

8. 🤩

9. Gerçek hayatta da böyle bir proje olsaydı rağbet görürdü.

9. Gerçek hayatta da böyle bir proje olsaydı rağbet görürdü.

10. Yok artık😂

10. Yok artık😂
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Ankara'da da buna benzer yapılar görmek mümkün mü?

11. Ankara'da da buna benzer yapılar görmek mümkün mü?

12. İtalya'da herhangi bir köprü olabilir bu.

12. İtalya'da herhangi bir köprü olabilir bu.

13. 👇

13. 👇

14. Bu tam olarak yaratıcılığın sınırlarını zorlamak oluyor...

14. Bu tam olarak yaratıcılığın sınırlarını zorlamak oluyor...

15. Belki de aralarındaki en iyisi.

15. Belki de aralarındaki en iyisi.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bonus!

Bonus!

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Siz neler düşünüyorsunuz?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın