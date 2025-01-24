Gerçek Hayattaki Eşyalardan ve Tasarımlardan İlham Alarak Çizim Yapan Ressam Gözlerinizi Kamaştıracak
Gerçek Hayattaki Eşyalardan ve Tasarımlardan İlham Alarak Çizim Yapan Ressam Gözlerinizi Kamaştıracak
Kaynak: https://www.boredpanda.com/architectu...
Sanatın ilham kaynağı bazen doğa, bazen insanlar, bazense gündelik hayatta fark etmediğimiz basit bir eşya olabilir. İşte tam da böyle bir bakış açısına sahip olan bu yetenekli ressam, günlük hayatımızdaki tasarımları ve objeleri büyüleyici çizimlere dönüştürüyor. Çalışmalarıyla hem yaratıcı hem de ilham verici bir dünya sunan sanatçının eserlerine gelin, beraber bakalım...
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1. İsterseniz öncelikle bu küpeyle başlayalım.
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2. Kahve makinesi deyip geçmeyin!
3. Belki de...
4. 👇
5. Gerçekten aynısı.
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6. Satrançseverler için!
7. Sanırsak bu kadarı da biraz yaratıcılık gerektiriyor😂
8. 🤩
9. Gerçek hayatta da böyle bir proje olsaydı rağbet görürdü.
10. Yok artık😂
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11. Ankara'da da buna benzer yapılar görmek mümkün mü?
12. İtalya'da herhangi bir köprü olabilir bu.
13. 👇
14. Bu tam olarak yaratıcılığın sınırlarını zorlamak oluyor...
15. Belki de aralarındaki en iyisi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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