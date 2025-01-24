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Garson Olarak Çalışan Bir Adam, Müşterilerin Yaptığı En Sinir Bozucu Şeyi Açıkladı: İşleri Zorlaştırıyor

Garson Olarak Çalışan Bir Adam, Müşterilerin Yaptığı En Sinir Bozucu Şeyi Açıkladı: İşleri Zorlaştırıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.01.2025 - 00:53

Garson olarak çalışan bir adam, müşterilerin farkında olmadan yaptığı ve gerçekten sinir bozucu olan bir alışkanlıktan bahsetti. Her gün yüzlerce müşteriyle karşılaşan bu garson, bazen iyi niyetle yapılan bazı hareketlerin temizlik işini nasıl zorlaştırdığını ve işlerini nasıl daha karmaşık hale getirdiğini açıkladı.

Gelin o davranış neymiş, beraber bakalım...

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/fo...
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Date'e çıktığımızda ya da arkadaşlarla buluştuğumuzda garsona olan tutumumuz son derece önemli.

Date'e çıktığımızda ya da arkadaşlarla buluştuğumuzda garsona olan tutumumuz son derece önemli.

Bir garson, müşterilerin yaptığı yaygın bir hareketin aslında onlara yardım etmektense temizlik işini zorlaştırdığını belirtti.

Bir garson, müşterilerin yaptığı yaygın bir hareketin aslında onlara yardım etmektense temizlik işini zorlaştırdığını belirtti.

Birçok müşteri, masayı toplamak ya da garsona yardımcı olmak amacıyla tabakları yığar ya da bardaklara kalan yiyecekleri koyar ancak bir alışkanlık var ki garsonları gerçekten zor durumda bırakıyormuş.

Birçok müşteri, masayı toplamak ya da garsona yardımcı olmak amacıyla tabakları yığar ya da bardaklara kalan yiyecekleri koyar ancak bir alışkanlık var ki garsonları gerçekten zor durumda bırakıyormuş.

TikTok’ta video paylaşan garson, müşterilerin masadaki çöpleri, kağıtları ve yemek kırıntılarını bardağın içine doldurmasının işleri zorlaştırdığını dile getirdi.

TikTok’ta video paylaşan garson, müşterilerin masadaki çöpleri, kağıtları ve yemek kırıntılarını bardağın içine doldurmasının işleri zorlaştırdığını dile getirdi.

'Yardım etmek için mi yapıyorsunuz, yoksa bir alışkanlık mı? Lütfen, garsonlara yardım etmek istiyorsanız, en iyisi tabakları öylece bırakmak. Böylece biz mutfağa gidip her şeyi rahatça atabiliriz'

"Normal şartlarda bizim kağıtları tek tek çıkarıp bardakları yıkamamız gerekmiyor. Lütfen yapmayın"

"Normal şartlarda bizim kağıtları tek tek çıkarıp bardakları yıkamamız gerekmiyor. Lütfen yapmayın"

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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