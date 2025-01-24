Garson Olarak Çalışan Bir Adam, Müşterilerin Yaptığı En Sinir Bozucu Şeyi Açıkladı: İşleri Zorlaştırıyor

Garson olarak çalışan bir adam, müşterilerin farkında olmadan yaptığı ve gerçekten sinir bozucu olan bir alışkanlıktan bahsetti. Her gün yüzlerce müşteriyle karşılaşan bu garson, bazen iyi niyetle yapılan bazı hareketlerin temizlik işini nasıl zorlaştırdığını ve işlerini nasıl daha karmaşık hale getirdiğini açıkladı.

Gelin o davranış neymiş, beraber bakalım...