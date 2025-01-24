Garson Olarak Çalışan Bir Adam, Müşterilerin Yaptığı En Sinir Bozucu Şeyi Açıkladı: İşleri Zorlaştırıyor
Garson Olarak Çalışan Bir Adam, Müşterilerin Yaptığı En Sinir Bozucu Şeyi Açıkladı: İşleri Zorlaştırıyor
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/fo...
Garson olarak çalışan bir adam, müşterilerin farkında olmadan yaptığı ve gerçekten sinir bozucu olan bir alışkanlıktan bahsetti. Her gün yüzlerce müşteriyle karşılaşan bu garson, bazen iyi niyetle yapılan bazı hareketlerin temizlik işini nasıl zorlaştırdığını ve işlerini nasıl daha karmaşık hale getirdiğini açıkladı.
Gelin o davranış neymiş, beraber bakalım...
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Date'e çıktığımızda ya da arkadaşlarla buluştuğumuzda garsona olan tutumumuz son derece önemli.
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Bir garson, müşterilerin yaptığı yaygın bir hareketin aslında onlara yardım etmektense temizlik işini zorlaştırdığını belirtti.
Birçok müşteri, masayı toplamak ya da garsona yardımcı olmak amacıyla tabakları yığar ya da bardaklara kalan yiyecekleri koyar ancak bir alışkanlık var ki garsonları gerçekten zor durumda bırakıyormuş.
TikTok’ta video paylaşan garson, müşterilerin masadaki çöpleri, kağıtları ve yemek kırıntılarını bardağın içine doldurmasının işleri zorlaştırdığını dile getirdi.
"Normal şartlarda bizim kağıtları tek tek çıkarıp bardakları yıkamamız gerekmiyor. Lütfen yapmayın"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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