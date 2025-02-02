EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'nin "Ucuz İşçilik" Açıklamaları Tartışma Yarattı!
EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'nin "Ucuz İşçilik" Açıklamaları Tartışma Yarattı!
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'nin, Türkiye’deki tekstil sektörünün rekabet gücüne dair yaptığı açıklamalar tepki çekti. Eskinazi, Türkiye’de kişi başına yıllık iş gücü maliyetinin 15 bin doları bulduğunu belirterek, “Rakiplerimiz 100-300 dolar arasında aylık ücret verirken, biz onlarla rekabet edemeyiz” ifadelerini kullandı. Eskinazi'nin 'ucuz işçilik önerisi' sosyal medyada infial yarattı.
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Ege İhracatı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.
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En yoğun istihdam kaybının tekstil ve hazır giyimde olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Eskinazi, Türkiye genelinde tekstil ihracatının 9,4 milyar dolar olduğu belirtip Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birlikleri’nin 469 milyon dolarlık ihracat yaptığına dikkat çekti.
"Rakiplerimiz 100-300 dolar arasında aylık ücret verirken, biz yıllık 15 bin dolar kişi başı gelirle onlarla rekabet edemeyiz" dedi.
Eskinazi'nin bu yorumuna sosyal medyadan eleştiriler geldi. İşte o eleştirilerden bazıları👇
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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