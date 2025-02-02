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EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'nin "Ucuz İşçilik" Açıklamaları Tartışma Yarattı!

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'nin "Ucuz İşçilik" Açıklamaları Tartışma Yarattı!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.02.2025 - 23:54

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'nin, Türkiye’deki tekstil sektörünün rekabet gücüne dair yaptığı açıklamalar tepki çekti. Eskinazi, Türkiye’de kişi başına yıllık iş gücü maliyetinin 15 bin doları bulduğunu belirterek, “Rakiplerimiz 100-300 dolar arasında aylık ücret verirken, biz onlarla rekabet edemeyiz” ifadelerini kullandı. Eskinazi'nin 'ucuz işçilik önerisi' sosyal medyada infial yarattı.

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Ege İhracatı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Ege İhracatı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

En yoğun istihdam kaybının tekstil ve hazır giyimde olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Eskinazi, Türkiye genelinde tekstil ihracatının 9,4 milyar dolar olduğu belirtip Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birlikleri’nin 469 milyon dolarlık ihracat yaptığına dikkat çekti.

En yoğun istihdam kaybının tekstil ve hazır giyimde olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Eskinazi, Türkiye genelinde tekstil ihracatının 9,4 milyar dolar olduğu belirtip Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birlikleri’nin 469 milyon dolarlık ihracat yaptığına dikkat çekti.

"Rakiplerimiz 100-300 dolar arasında aylık ücret verirken, biz yıllık 15 bin dolar kişi başı gelirle onlarla rekabet edemeyiz" dedi.

"Rakiplerimiz 100-300 dolar arasında aylık ücret verirken, biz yıllık 15 bin dolar kişi başı gelirle onlarla rekabet edemeyiz" dedi.

Eskinazi'nin bu yorumuna sosyal medyadan eleştiriler geldi. İşte o eleştirilerden bazıları👇

Eskinazi'nin bu yorumuna sosyal medyadan eleştiriler geldi. İşte o eleştirilerden bazıları👇
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Fasoncu zihniyete bakarmısın Türkiye Bangladeş gibi Mısır gibi olsun istiyor abi pılınızı pırtınızı toplayın Bangladeş’e gidin adamlar zaten yatırım istiyor ... Devamını Gör

Ahmet

Adam haklı.İstedğin kdar yırtın.Ucuz işçilik neredeyse (sömürü düzeni) oraya kaçar üretim.Almanya ilk beşte diyen arkadaşın bilmediği,Ürünler Almanya da üret... Devamını Gör

Yakup Şenozan

Ulan zaten memleketin ihracat kaleminde ihracata yaptığınız katkı devede kulak dünyanın en ucuz pamuğunuda Türkiye sayesinde kullanmanızda cabası milli gelir... Devamını Gör