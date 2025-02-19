Müzisyen Bir Babanın Oğlu Orhan Veli Kanık'ın Bilinmeyenleri! Meğer Babası Şair Olmasını İstememiş
Müzisyen Bir Babanın Oğlu Orhan Veli Kanık'ın Bilinmeyenleri! Meğer Babası Şair Olmasını İstememiş
Türk edebiyatının güçlü isimlerinden, Garip akımının kurucusu Orhan Veli Kanık'ın hayatına bir köşeden bakıyoruz! Müzisyen bir babanın oğlu olan Orhan Veli, babasının 'memur ol' ısrarlarına rağmen 36 yıllık ömrünü kelimelere adadı. Klarnet virtüözü ve Cumhurbaşkanlığı Orkestrası’nda bando şefi babası Mehmet Veli Kanık'ın mizacını da taşıyan eserleriyle Türk Edebiyatı'na iz bıraktı usta şair. Gelin, Orhan Veli'nin kardeşi Füruzan Hanım'dan dinleyelim bir de aile içince yaşananları!
Meğer babası şair olmasını istememiş!
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Müzisyen bir babanın oğlu, Orhan Veli Kanık!
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Usta bir sanatçı olan Mehmet Veli Kanık, oğlunun şair olmasını ise istemedi: "Memur ol. gündüz çalış, akşam gel şiirini yaz"
Pek çok şiirinde türkülere atıfta bulunan Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rifat ile birlikte Garip akımının da kurucusu olmuştur.
Ekşi Sözlük'te yerini alan Orhan Veli'nin kardeşi Füruzan Yolyapan'ın anıları ise hepimizi şairin 1945 yılında Ülkü Dergisi'nde yayımlanan "İstanbul Türküsü"ne götürdü.
Şimdi Orhan Veli'nin şiirlerindeki "Fırfır" yani nam-ı diğer Füruzan Hanım'dan öğreniyoruz, şiirin ardından ailede yaşanan diyalogları: "Orhan nerede?"
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Kısacık ömrüne onlarca eser, maddi sıkıntılar ve biraz da siyasi ortam nedeniyle son verilen Yaprak Dergisi ve mektuplar sığdırdı Orhan Veli!
Kelimelerle dolu hayatında tek bir kadını sevdi usta şair Orhan Veli Kanık!
13 Nisan 1914 yılında doğdu Orhan Veli Kanık, 14 Kasım 1950'de henüz 36 yaşında hayata gözlerini yumdu! Biz de büyük ustayı bir kez daha "Yaşamak" şiiriyle analım.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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