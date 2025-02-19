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Müzisyen Bir Babanın Oğlu Orhan Veli Kanık'ın Bilinmeyenleri! Meğer Babası Şair Olmasını İstememiş

Müzisyen Bir Babanın Oğlu Orhan Veli Kanık'ın Bilinmeyenleri! Meğer Babası Şair Olmasını İstememiş

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.02.2025 - 14:08

Türk edebiyatının güçlü isimlerinden, Garip akımının kurucusu Orhan Veli Kanık'ın hayatına bir köşeden bakıyoruz! Müzisyen bir babanın oğlu olan Orhan Veli, babasının 'memur ol' ısrarlarına rağmen 36 yıllık ömrünü kelimelere adadı. Klarnet virtüözü ve Cumhurbaşkanlığı Orkestrası’nda bando şefi babası Mehmet Veli Kanık'ın mizacını da taşıyan eserleriyle Türk Edebiyatı'na iz bıraktı usta şair. Gelin, Orhan Veli'nin kardeşi Füruzan Hanım'dan dinleyelim bir de aile içince yaşananları! 

Meğer babası şair olmasını istememiş! 

Kaynak:Ekşi Sözlük, Edebiyat Dedikoduları

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Müzisyen bir babanın oğlu, Orhan Veli Kanık!

Müzisyen bir babanın oğlu, Orhan Veli Kanık!

Ünlü şair Orhan Veli Kanık'ın babası Mehmet Veli Kanık, 1881 yılında İzmir'de dünyaya gelmiş bir müzisyendi. Bir klarnet virtüözü olan Kanık, önce İzmir Sanayi Bandosu'nda daha sonra da İstanbul'da Musika-i Hümayun'da (Askeri Bando) çalıştı. 1932 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Orkestrası’nda bando şefi olarak tayin edildi.

Usta bir sanatçı olan Mehmet Veli Kanık, oğlunun şair olmasını ise istemedi: "Memur ol. gündüz çalış, akşam gel şiirini yaz"

Usta bir sanatçı olan Mehmet Veli Kanık, oğlunun şair olmasını ise istemedi: "Memur ol. gündüz çalış, akşam gel şiirini yaz"

Her ne kadar oğlunun şair olmasını istememiş olsa da Mehmet Veli'nin mizacı, Orhan Veli'nin şiirlerine yansıdı. Müzisyen bir babanın oğlu olarak yetişen Orhan Veli'nin şiirlerinde güçlü bir ahenk hissedilmesi de bundandır.

Pek çok şiirinde türkülere atıfta bulunan Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rifat ile birlikte Garip akımının da kurucusu olmuştur.

Pek çok şiirinde türkülere atıfta bulunan Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rifat ile birlikte Garip akımının da kurucusu olmuştur.

36 yıllık yaşamına hafızalardan silinmeyecek şiirler, hikayeler, denemeler, makale ve çeviriler sığdıran büyük ustanın yaşarken değeri bilinemedi. 

Yıllar içerisinde Edebiyat kitaplarında yerini alacak Garip akımının kurucusu olsa da edebiyat çevrelerinde yerini alsa da babası Mehmet Veli Kanın'ın oğlu için hayal ettiği memuriyetin getirdiği düzenli kazanç mümkün olmadı.

Ekşi Sözlük'te yerini alan Orhan Veli'nin kardeşi Füruzan Yolyapan'ın anıları ise hepimizi şairin 1945 yılında Ülkü Dergisi'nde yayımlanan "İstanbul Türküsü"ne götürdü.

Ekşi Sözlük'te yerini alan Orhan Veli'nin kardeşi Füruzan Yolyapan'ın anıları ise hepimizi şairin 1945 yılında Ülkü Dergisi'nde yayımlanan "İstanbul Türküsü"ne götürdü.

'İstanbul’da Boğaziçi’nde,

Bir fakir Orhan Veli’yim

Veli’nin oğluyum

Tarifsiz kederler içinde.

Urumelihisarı’na oturmuşum;

Oturmuş da, bir türkü tutturmuşum:

“İstanbul’un mermer taşları;

Başıma da konuyor, konuyor aman, martı kuşları;

Gözlerimden boşanır hicran yaşalrı;

Edalı’m,

Senin yüzünden bu hâlim.”

“İstanbul’un orta yeri sinema;

Garipliğim mahzunluğum duyurmayın anama;

El konuşur, sevişirmiş, bana ne?

Sevdalı’m,

Boynuna vebalim!”

İstanbul’da Boğaziçi’ndeyim;

Bir fakir Orhan Veli;

Velinin oğlu;

Tarifsiz kederler içindeyim.'

Şimdi Orhan Veli'nin şiirlerindeki "Fırfır" yani nam-ı diğer Füruzan Hanım'dan öğreniyoruz, şiirin ardından ailede yaşanan diyalogları: "Orhan nerede?"

Şimdi Orhan Veli'nin şiirlerindeki "Fırfır" yani nam-ı diğer Füruzan Hanım'dan öğreniyoruz, şiirin ardından ailede yaşanan diyalogları: "Orhan nerede?"

Oğlunun şiiri dergide yayımlandığında konusunu bilmeyen Mehmet Veli Kanık, dostlarının latifeleriyle öğreniyor şiirin dizelerini. Hemen ardından eve geldiğinde 'Orhan nerede?' diyor ve Orhan Veli'ye, 'Oğlum sen neler yazmışsın, bir fakir Orhan Veli'yim, bir garip Orhan Veli'yim, Veli'nin oğluyum demişsin. Fukaralığını gazetelerden herkese ilan ediyorsun, beni ne karıştırıyorsun? Ben hayatımdan memnunum.' siteminde bulunuyor usta müzisyen.

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Kısacık ömrüne onlarca eser, maddi sıkıntılar ve biraz da siyasi ortam nedeniyle son verilen Yaprak Dergisi ve mektuplar sığdırdı Orhan Veli!

Kısacık ömrüne onlarca eser, maddi sıkıntılar ve biraz da siyasi ortam nedeniyle son verilen Yaprak Dergisi ve mektuplar sığdırdı Orhan Veli!

Kelimelerle dolu hayatında tek bir kadını sevdi usta şair Orhan Veli Kanık!

Kelimelerle dolu hayatında tek bir kadını sevdi usta şair Orhan Veli Kanık!

Kadınların hayran olduğu da bilinirdi Orhan Veli'ye ancak Füruzan Hanım, 'Ama Orhan Veli bir tek kadını sevdi, benim bildiğim: Nahit Hanım. Çok güzel bir kadındı. Çok zeki, kültürlü bir hanımdı. Orhan Veli öldükten sonra ben de yıllarca dostluk yaptım kendisiyle.' diyor.

13 Nisan 1914 yılında doğdu Orhan Veli Kanık, 14 Kasım 1950'de henüz 36 yaşında hayata gözlerini yumdu! Biz de büyük ustayı bir kez daha "Yaşamak" şiiriyle analım.

13 Nisan 1914 yılında doğdu Orhan Veli Kanık, 14 Kasım 1950'de henüz 36 yaşında hayata gözlerini yumdu! Biz de büyük ustayı bir kez daha "Yaşamak" şiiriyle analım.

'Biliyorum, kolay değil yaşamak,

Gönül verip türkü söylemek yar üstüne;

Yıldız ışığında dolaşıp geceleri,

Gündüzleri gün ışığında ısınmak;

Şöyle bir fırsat bulup yarım gün,

Yan gelebilmek Çamlıca tepesine...

-Bin türlü mavi akar Boğaz'dan-

Her şeyi unutabilmek maviler içinde.

Biliyorum, kolay değil yaşamak;

Ama işte

Bir ölünün hala yatağı sıcak,

Birinin saati işliyor kolunda.

Yaşamak kolay değil ya kardeşler,

Ölmek de değil;

Kolay değil bu dünyadan ayrılmak.'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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