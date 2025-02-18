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Nutella'nın Mucidi Francesco Rivella Hayatını Kaybetti! İşte Ferrero ve Rivella ile Nutella'nın Yolculuğu

Nutella'nın Mucidi Francesco Rivella Hayatını Kaybetti! İşte Ferrero ve Rivella ile Nutella'nın Yolculuğu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.02.2025 - 12:39

Dünyaca ünlü fındık kreması Nutella'nın mucidi İtalyan kimyager Francesco Rivella, hayatını kaybetti. 'Nutella'nın babası' olarak da bilinen 97 yaşındaki kimyagerin 14 Şubat Sevgililer Gününde hayatını kaybettiği duyuruldu. Markanın kurucusu Pietro Ferrero'nun oğlu Michele de tam on yıl önce aynı gün vefat etmişti. 

İşte, detaylar...

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İtalyan pasta şefi Pietro Ferrero, 2. Dünya Savaşı sırasında, adeta kıtlığın içinden yeni bir lezzet ortaya çıkarmak için yola çıktı!

İtalyan pasta şefi Pietro Ferrero, 2. Dünya Savaşı sırasında, adeta kıtlığın içinden yeni bir lezzet ortaya çıkarmak için yola çıktı!

Ferrero, 1946 yılında kurduğu markanın çatısı altında: Ülkede yaşanan kakao sıkıntısına çözüm buldu. Kakao ve şekeri daha az kullanarak bölgede bol miktarda olan fındığa yöneldi. Böylece ilk Nutella, yani 'Giandujot' ortaya çıktı.

1951 yılında Giandujot, ekmeğe sürülebilir hale geldi ve Nutella'nın atası olarak kabul edilen "Supercrema Giandujot" ortaya çıktı.

1951 yılında Giandujot, ekmeğe sürülebilir hale geldi ve Nutella'nın atası olarak kabul edilen "Supercrema Giandujot" ortaya çıktı.

1949 yılında hayatını kaybeden şef Pietro Ferrero'nun yerine önce kardeşi Giovanni Ferrero, daha sonra da oğlu Michele Ferrero geçti.

Pietro Ferrero'nun kurduğu İtalyan çikolata ve şekerleme devi Ferrero'da çalışmaya başlayan kimyager Francesco Rivella, 12 yıl süren çalışmaların sonunda hepimizin bildiği o tadı keşfetti.

Pietro Ferrero'nun kurduğu İtalyan çikolata ve şekerleme devi Ferrero'da çalışmaya başlayan kimyager Francesco Rivella, 12 yıl süren çalışmaların sonunda hepimizin bildiği o tadı keşfetti.

1952 yılında 25 yaşında olan Rivella, Torino’da bromatolojik kimya alanında eğitimini henüz tamamlamıştı: Nutella'yı keşfetmek için 12 yıla ihtiyacı oldu!

Ferrero'da yaptığı ham madde analizleri ile yeni ürünler ortaya çıkaran Rivella, 1964 yılında hepimizin tanıdığı o lezzeti ve Nutella'nın ilk kavanozunu ortaya çıkardı.

Ferrero'da yaptığı ham madde analizleri ile yeni ürünler ortaya çıkaran Rivella, 1964 yılında hepimizin tanıdığı o lezzeti ve Nutella'nın ilk kavanozunu ortaya çıkardı.

Kariyeri boyunca sadece Ferrero'da çalışan Rivella, emekli olduktan sonra ise meyve yetiştirmeye başladı!

Kariyeri boyunca sadece Ferrero'da çalışan Rivella, emekli olduktan sonra ise meyve yetiştirmeye başladı!

Tatlı mı tatlı lezzetler, meyveler ve kimya dışında geleneksel İtalyan sporu pallapugnoya da ilgisi olan Francesco Rivella'nın üç oğlu ve bir de kızı var. Yedi torun sahibi olan 97 yaşındaki Rivella, 14 Şubat 2025 tarihinde ise hayatını kaybetti.

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Francesco Rivella, uzun yıllar birlikte çalıştığı patronu Michele Ferrero'dan tam 10 yıl sonra aynı günde öldü!

Francesco Rivella, uzun yıllar birlikte çalıştığı patronu Michele Ferrero'dan tam 10 yıl sonra aynı günde öldü!

Michele Ferrero, Rivella'dan tam on yıl önce 14 Şubat 2015 tarihinde hayatını kaybetmişti.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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