Nutella'nın Mucidi Francesco Rivella Hayatını Kaybetti! İşte Ferrero ve Rivella ile Nutella'nın Yolculuğu
Nutella'nın Mucidi Francesco Rivella Hayatını Kaybetti! İşte Ferrero ve Rivella ile Nutella'nın Yolculuğu
Dünyaca ünlü fındık kreması Nutella'nın mucidi İtalyan kimyager Francesco Rivella, hayatını kaybetti. 'Nutella'nın babası' olarak da bilinen 97 yaşındaki kimyagerin 14 Şubat Sevgililer Gününde hayatını kaybettiği duyuruldu. Markanın kurucusu Pietro Ferrero'nun oğlu Michele de tam on yıl önce aynı gün vefat etmişti.
İşte, detaylar...
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İtalyan pasta şefi Pietro Ferrero, 2. Dünya Savaşı sırasında, adeta kıtlığın içinden yeni bir lezzet ortaya çıkarmak için yola çıktı!
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1951 yılında Giandujot, ekmeğe sürülebilir hale geldi ve Nutella'nın atası olarak kabul edilen "Supercrema Giandujot" ortaya çıktı.
Pietro Ferrero'nun kurduğu İtalyan çikolata ve şekerleme devi Ferrero'da çalışmaya başlayan kimyager Francesco Rivella, 12 yıl süren çalışmaların sonunda hepimizin bildiği o tadı keşfetti.
Ferrero'da yaptığı ham madde analizleri ile yeni ürünler ortaya çıkaran Rivella, 1964 yılında hepimizin tanıdığı o lezzeti ve Nutella'nın ilk kavanozunu ortaya çıkardı.
Kariyeri boyunca sadece Ferrero'da çalışan Rivella, emekli olduktan sonra ise meyve yetiştirmeye başladı!
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Francesco Rivella, uzun yıllar birlikte çalıştığı patronu Michele Ferrero'dan tam 10 yıl sonra aynı günde öldü!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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