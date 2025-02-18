Nutella'nın Mucidi Francesco Rivella Hayatını Kaybetti! İşte Ferrero ve Rivella ile Nutella'nın Yolculuğu

Tatlı mı tatlı lezzetler, meyveler ve kimya dışında geleneksel İtalyan sporu pallapugnoya da ilgisi olan Francesco Rivella'nın üç oğlu ve bir de kızı var. Yedi torun sahibi olan 97 yaşındaki Rivella, 14 Şubat 2025 tarihinde ise hayatını kaybetti.