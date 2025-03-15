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Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.03.2025 - 10:33

Bir restorandan beklentiniz nedir? İyi düşünün, çünkü az sonra görecekleriniz karşısında iştahınız kapanabilir. Lezzeti konusunda hiçbir endişemiz olmasa da sunum stilleri ve seçilen servis tabaklarıyla dikkatleri üzerine çeken birbirinden ilginç lüks restoran sunumlarını sizin için derledik. Bu haftanın Reddit'ten seçtiğimiz sunumları arasında istiridye kabuğunda sunulan kokteylden mutfak tesisatında dondurmaya yok yoktu! 

Gelin, sunum nasıl olmaz birlikte öğrenelim. Haftanın 13 göz kanatan sunumu arasından favorinizi yorumlara yazmayı ise unutmayın. 

İştahınız kalırsa, afiyet olsun...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

Mutlaka Geçtiğimiz Haftanın Göz Kanatan Sunumlarına da Göz Atın 👇

1. Minik tencere şirin ama her şeyi ona sığdırmanız şart mıydı?

1. Minik tencere şirin ama her şeyi ona sığdırmanız şart mıydı?

Eminiz ki keyifli bir brunch için gittiğiniz restorandan bu sırı çıkmış tencereyi ve bulamaça dönmüş lezzeti beklemiyorsunuzdur!

2. İnanması zor ama bu bir puding

2. İnanması zor ama bu bir puding

Taşta sunulmasına mı daha fazla takılmalıyız, yoksa üzerine serpiştirilen sos damlalarına mı bilmiyoruz. Bu arada uzun süre bakmayın, çünkü neredeyse tripofobinizi tetikleyebilir.

3. İşte ihtiyacınız olan lezzet: Saksıda havyarlı ton balığı...

3. İşte ihtiyacınız olan lezzet: Saksıda havyarlı ton balığı...

Havyarın ve ton balığının besin değerinin yüksek olduğunu söylememize bile gerek yok değil mi? Baksanıza tabağınızda ağaç çıkmış!

4. Sahiden zengin bir menü!

4. Sahiden zengin bir menü!

Elbette içi dolarla dolu bu lezzeti denemek için Washington, DC'ye gitmeniz gerek!

5. Bacondan çok işkenceye benziyor...

5. Bacondan çok işkenceye benziyor...

Biraz çaresiz ve yalnız görünen kancaya takılmış bacon kurtarılmayı bekliyor. Afiyet olsun...

6. Özel pazar Bloody Mary'si

6. Özel pazar Bloody Mary'si

Rezervasyonsuz gittiğinizde uzun saatler beklemek zorunda kalabileceğiniz bu restoranda 'ziyafet var' diyorlar. Hem tıka basa doyuran hem de lezzet patlaması yaşatan bir yiyecek ya da içecekmiş. Üstelik tüm bu kaotik görüntüsüne ve sınırları zorlayan sunum tekniğine rağmen.

7. İstiridye kabuğunda servis edilen kokteyl...

7. İstiridye kabuğunda servis edilen kokteyl...

Bari bir pipet verseydiniz, zira bu haldeyken içmek zor.

8. Mutfak tesisatında dondurma istemeyen var mı?

8. Mutfak tesisatında dondurma istemeyen var mı?

Gerçekten steril ise yiyebiliriz aslında! Sonuçta dondurmaya lavabonun içinde bile olsa hayır demek pek mümkün değil. Sanıyoruz restoran da buna güvenmiş.

9. Martini bardağında lezzet patlaması: Ama içilmiyor yeniyor!

9. Martini bardağında lezzet patlaması: Ama içilmiyor yeniyor!

Şık tabaklarınıza ne oldu acaba? Martini bardağının dibi sıyrılmaz ki...

10. Büyük umutlar küçük dokunuşlar...

10. Büyük umutlar küçük dokunuşlar...

Dev kütükte gelen etin de devasa olmasını hayal ederseniz yanılırsızınız. Tek atımlık lezzetin enfes olduğuna eminiz ama gözünüz doymayacak!

11. Merdane kullanamayanlara müthiş çözüm!

11. Merdane kullanamayanlara müthiş çözüm!

Bu nasıl bizim aklımıza gelmedi dedirten bir işçilik ve enfes humusla ziyafete hazırsınız.

12. Sahiden yaratıcı bir omakase yemeği

12. Sahiden yaratıcı bir omakase yemeği

Şefe yaratıcılığını sergileme fırsatı sunan bu lezzet sashimi ve tatlı patatesten oluşuyormuş.

13. Başına gelenlere o da inanamıyor...

13. Başına gelenlere o da inanamıyor...

Biraz ağlamış ve üzgün bu bardak ve lezzetle sizi baş başa bırakıyoruz. Sahi nasıl buldunuz, haftanın ziyafetini?

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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