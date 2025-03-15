Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/
Bir restorandan beklentiniz nedir? İyi düşünün, çünkü az sonra görecekleriniz karşısında iştahınız kapanabilir. Lezzeti konusunda hiçbir endişemiz olmasa da sunum stilleri ve seçilen servis tabaklarıyla dikkatleri üzerine çeken birbirinden ilginç lüks restoran sunumlarını sizin için derledik. Bu haftanın Reddit'ten seçtiğimiz sunumları arasında istiridye kabuğunda sunulan kokteylden mutfak tesisatında dondurmaya yok yoktu!
Gelin, sunum nasıl olmaz birlikte öğrenelim. Haftanın 13 göz kanatan sunumu arasından favorinizi yorumlara yazmayı ise unutmayın.
İştahınız kalırsa, afiyet olsun...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Minik tencere şirin ama her şeyi ona sığdırmanız şart mıydı?
2. İnanması zor ama bu bir puding
3. İşte ihtiyacınız olan lezzet: Saksıda havyarlı ton balığı...
4. Sahiden zengin bir menü!
5. Bacondan çok işkenceye benziyor...
6. Özel pazar Bloody Mary'si
7. İstiridye kabuğunda servis edilen kokteyl...
8. Mutfak tesisatında dondurma istemeyen var mı?
9. Martini bardağında lezzet patlaması: Ama içilmiyor yeniyor!
10. Büyük umutlar küçük dokunuşlar...
11. Merdane kullanamayanlara müthiş çözüm!
12. Sahiden yaratıcı bir omakase yemeği
13. Başına gelenlere o da inanamıyor...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın