Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/
Enfes tatlar ve özel sunumlar beklediğiniz lüks restoranlarda yaşanan bazı hayal kırıklıkları da yok değil! Hatta bazı sunumlar varki iştah bile kapatır. Zira kürekte, mama kabında, askıda, masada çeşit çeşit sunumlar gördük bugüne kadar. Bakalım bu hafta Reddit'ten derlediğimiz göz kapatan sunumlar sizi bir kez daha şaşırtabilecek mi? Favorinizi yorumlara yazmayı unutmayın.
Afiyet olsun, tabii iştahınız kalırsa...
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1. Yok canım ne abartısı: Mama kabında yemek yemeyi kim istemez ki?
2. Sunum da sunum ama...
3. Bu minik kavanoza hapsolmuş tiramisu için kaşık tercihi biraz büyük olmuş gibi
4. Bisiklet kullanmayı bilmiyorsa, yemem!
5. Dana jambon olduğuna inanmamız için kemiği ile getirmenize gerek yoktu aslında!
6. Bir hayli lezzetli görünüyor! Peki ama taşlar niye?
7. Bu arada, taşları nereden topladınız acaba?
8. İşte karşınızda döne döne yemelik lezzetler...
9. Tavada sunuma alışmıştık da servis kaşığı biraz abartı olmamış mı?
10. Yedikten sonra bir kibrit çakıp tahta parçalarını mı yakıyoruz?
11. Herhalde daha özenli bir nachos sunumu görmüş olamazsınız...
12. Bir kürek patates, üzerine bir de hamburger... afiyet olsun!
13. Ah ah... bu martini bardağının başına gelmeyen kalmadı...
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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