Bekarsınız Ama Yalnız Değilsiniz! Sosyal Medya Kullanıcıları Açıkladı, 14 Şubat'ta Bekarlar Ne Yapıyor?
Bekarsınız Ama Yalnız Değilsiniz! Sosyal Medya Kullanıcıları Açıkladı, 14 Şubat'ta Bekarlar Ne Yapıyor?
Her yerde kırmızı güller, çikolatalar ve doludizgin yaşanan aşklar görmeye hazır mısınız? Eğer bu çiftlerden biriyseniz, size romantik anlar ve uzun ömürlü aşklar dileriz. Fakat bekarsanız, işte o zaman sizin 14 Şubat planınızı merak ediyoruz. Sahi, bu yıl Sevgililer Günü'nde planınız ne?
Yoksa yalnız mısınız siz de?
Hadi gelin, bekarların 14 Şubat planını keşfedelim!
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Romantik bir 14 Şubat daha gelip çattı... Hediyeler alındı, rezervasyonlar yapıldı ve bu yıl Cuma gününe denk gelen Sevgililer Günü aşk dolu bir hafta sonu tatiline de dönüştü!
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Peki ya bekarlar? Sizin 14 Şubat Sevgililer Günü planınız ne?
İşte başlıyoruz: "Bekarlar 14 Şubat'ta ne yapıyorsunuz?" 👇
Bekara her gün 14 Şubat: "Kelimenin tam anlamıyla her gün yaptığım şeyin aynısı" 👇
Var bir hayalimiz... 👇
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Biraz da kendimizi şımartalım 👇
Dışarıda yemek yemek yetmez bir de hediye... 👇
İşte gerçek aşk! 👇
Patlatın bir de mısır, daha ne! 👇
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Aynen kardeşim, sen buradan devam 👇
Öngörü dediğin böyle olur! 👇
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Bu acı bana yetmez diyenler de vardı 👇
"İyi ki varım: Canım kendim" 👇
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Daha iyi bir randevu düşünülemezdi! 👇
Bu kadar mutluluk fazla değil mi? 👇
Yılın en iyi 14 Şubat planı! 👇
"Biz bekarız, işsiz değiliz" 👇
Matematikten büyük aşk mı olur? 👇
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Dolu dolu bir gün diye de buna denir! 👇
Haklısın: Denemeye değer... 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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