Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Burada yemeklerin sadece karnımızı doyurduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Aslında her hafta yemeklerle ilgili yapılan birbirinden komik paylaşımlar var. Bu paylaşımlar bizleri mizaha da doyurmayı başarıyor! Kimisi başarısız bir yemek girişimini linç edilmek uğruna paylaşıyor kimisi de orucun başına vurduğu anlarda yemeklere benzettiği nesneleri.
Hazırsanız bu haftanın mizaha doyuran yemekli tweetler serisi de başlıyor! 🚀
Herkes öldürür sevdiğini.
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"Bir şey olur mu?" 🥹
Nasıl ayırt ediliyor acaba?
Bakışına bakın çabuk!
Yalnız tiramisu o kapta olmaz, iyiliğin için söylüyorum.
Daha çok yolun var minik.
Son iki ders beden eğitimiymiş gibi.
Aramızda kendini insan sanan da çok kişi var!
Yeni tartışma konumuz belli olmuştur.
Ne açlık ne susuzluk...
E tariflerde hep bir paket diyor?
Yanına da salçalı makarna.
Böyle pasta yapmayı nereden öğrenebiliriz?
Oruçlar kafaya vurmaya başlamış.
Vol.2
Buyurun bu da güllaca benziyor.
Do not
Zeytin neyse de :)
Allah'ın suyu işte!
Ramazan bereketi dedikleri
Espriyi anladıysanız ekran süreniz üzerine biraz düşünme vakti geldi demektir.
Bu önemli bilgiyi de buraya bırakalım.
Haftaya görüşmek üzere! 👋🏻
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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