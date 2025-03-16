Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Burada yemeklerin sadece karnımızı doyurduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Aslında her hafta yemeklerle ilgili yapılan birbirinden komik paylaşımlar var. Bu paylaşımlar bizleri mizaha da doyurmayı başarıyor! Kimisi başarısız bir yemek girişimini linç edilmek uğruna paylaşıyor kimisi de orucun başına vurduğu anlarda yemeklere benzettiği nesneleri.

Hazırsanız bu haftanın mizaha doyuran yemekli tweetler serisi de başlıyor! 🚀