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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.03.2025 - 14:39

Burada yemeklerin sadece karnımızı doyurduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Aslında her hafta yemeklerle ilgili yapılan birbirinden komik paylaşımlar var. Bu paylaşımlar bizleri mizaha da doyurmayı başarıyor! Kimisi başarısız bir yemek girişimini linç edilmek uğruna paylaşıyor kimisi de orucun başına vurduğu anlarda yemeklere benzettiği nesneleri.

Hazırsanız bu haftanın mizaha doyuran yemekli tweetler serisi de başlıyor! 🚀

Herkes öldürür sevdiğini.

Herkes öldürür sevdiğini.
twitter.com

"Bir şey olur mu?" 🥹

"Bir şey olur mu?" 🥹
twitter.com

Nasıl ayırt ediliyor acaba?

Nasıl ayırt ediliyor acaba?
twitter.com

Bakışına bakın çabuk!

Bakışına bakın çabuk!
twitter.com

Yalnız tiramisu o kapta olmaz, iyiliğin için söylüyorum.

Yalnız tiramisu o kapta olmaz, iyiliğin için söylüyorum.
twitter.com

Daha çok yolun var minik.

Daha çok yolun var minik.
twitter.com

Son iki ders beden eğitimiymiş gibi.

Son iki ders beden eğitimiymiş gibi.
twitter.com

Aramızda kendini insan sanan da çok kişi var!

Aramızda kendini insan sanan da çok kişi var!
twitter.com

Yeni tartışma konumuz belli olmuştur.

Yeni tartışma konumuz belli olmuştur.
twitter.com

Ne açlık ne susuzluk...

Ne açlık ne susuzluk...
twitter.com

E tariflerde hep bir paket diyor?

E tariflerde hep bir paket diyor?
twitter.com

Yanına da salçalı makarna.

Yanına da salçalı makarna.
twitter.com

Böyle pasta yapmayı nereden öğrenebiliriz?

Böyle pasta yapmayı nereden öğrenebiliriz?
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Oruçlar kafaya vurmaya başlamış.

Oruçlar kafaya vurmaya başlamış.
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Vol.2

Vol.2
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Buyurun bu da güllaca benziyor.

Buyurun bu da güllaca benziyor.
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Do not

Do not
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Zeytin neyse de :)

Zeytin neyse de :)
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Allah'ın suyu işte!

Allah'ın suyu işte!
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Ramazan bereketi dedikleri

Ramazan bereketi dedikleri
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Espriyi anladıysanız ekran süreniz üzerine biraz düşünme vakti geldi demektir.

Espriyi anladıysanız ekran süreniz üzerine biraz düşünme vakti geldi demektir.
twitter.com

Bu önemli bilgiyi de buraya bırakalım.

Bu önemli bilgiyi de buraya bırakalım.
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Haftaya görüşmek üzere! 👋🏻

Haftaya görüşmek üzere! 👋🏻
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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